Про роковое искушение Бурака Озчивита расскажут в «Они потрясли мир»
Премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир. Бурак Озчивит. Роковое искушение» покажет Пятый канал 25 октября 2024 года. Биография одного из самых популярных турецких актеров полна невероятных поворотов. О том, что он красив, Бурак слышал с первых лет жизни. От миловидной внешности ребенка были в восторге все соседи. Три поколения семьи Озчивита торговали кебабами. Мальчик с детства помогал отцу на кухне и имел все шансы стать самым сексуальным продавцом фастфуда в Турции. Но папа однажды отправил фото своего наследника на конкурс красоты. Он и предположить не мог, что этот поступок навсегда изменит жизнь Бурака.
Изначально организаторы выбросили фото в мусорное ведро, но перед началом первого тура один из продюсеров все же решил дать юноше шанс. В итоге Озчивит победил и получил звание «Лучший мужчина-модель Турции». А через пару лет занял второе место среди моделей всего мира. Следом посыпались предложения о съемках в рекламе, кино и сериалах. Особой популярности эпизодические роли не приносили, пока Бурак не получил приглашение от продюсеров главного турецкого сериала всех времен – «Великолепный век». Персонаж, которого сыграл Озчивит, отважный военачальник Малкочоглу Бали-бей, пленил сердца зрительниц с первых же секунд. В Турции началась настоящая буракомания. Женщины называли в его честь своих детей. А мужчины принялись отращивать густые усы.
Актер купался в народной любви и деньгах. Правда, всеобщее обожание сыграло с артистом злую шутку – уровень его самолюбования начал расти... Галантный и обходительный на экране, в реальной жизни мужчина становился все более несдержанным и даже агрессивным. За свой горячий нрав звезда едва не заплатил карьерой. На съемках сериала «Королек - птичка певчая» Бурак познакомился со своей будущей женой Фахрие Эвджен. Сначала актеры старались подавить чувства, которые возникли с первых минут. За личной жизнью пары фанаты следили как за очередным сезоном популярного сериала. В СМИ регулярно появлялись восторженные статьи о знаменитом семействе. Но многие уверены, что их заказывал сам Озчивит. Ведь на самом деле их отношения с женой были далеки от идеальных.
Почему за артистом закрепилась слава скандалиста и дебошира, и действительно ли это едва не привело мужчину на скамью подсудимых? Что за психологические проблемы сопровождали звезду сериалов? Как он учился управлять гневом? Из-за чего актер и его будущая жена долгое время не могли быть вместе? Правда, что своей красотой самая эффектная пара Турции обязана пластическим хирургам? Неужели его брак с актрисой Фахрие Эвджен был на грани распада? Чем Бурак обидел своих российских фанатов? Благодаря кому Бурак смог вновь подняться на пьедестал славы? И удалось ли ему спасти свою любовь?