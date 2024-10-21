Актриса Ева Мендес вернется в кино, если вновь сыграет с Гослингом

Американская актриса Ева Мендес прекратила сниматься в кино в середине 2010-х — после выхода драматической ленты «Место под соснами». Лента перевернула жизнь артистки: после съёмок девушка вышла замуж за Райана Гослинга и занялась модельным бизнесом, а также написала книгу для детей под названием «Бесконечная тревога».

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В недавнем интервью The Sunday Times 50-летняя женщина призналась, что никогда не была отличной актрисой. Однако встреча с Райаном Гослингом и их последующие два фильма «Пьяная рождественская история» и «Место под соснами» привели к тому, что она показывала свою лучшую актёрскую игру. И если она когда-нибудь вернётся в кино, то обязательно сыграет со своим мужем.

Я никогда не была влюблена в актёрское ремесло. Я не говорю это в самоуничижительном смысле, но я не была великой актрисой. У меня были свои моменты, когда я работала с замечательными людьми. Больше всего мне нравилось играть с Райаном [Гослингом] — вместе с ним на съёмках у меня выходили лучшие сцены. И если я когда-нибудь вернусь в кино, я хотела бы вновь сыграть со своим мужем.

Последним на данный момент появлением в кино для Мэндес стала роль в мультсериале «Блуи». В нём женщина озвучила инструктора по йоге, появившемся в одном из эпизодов.