Александр Панкратов-Черный поделился впечатлениями о кинопарке «Москино»

Благодаря кинопарку «Москино» упрощается процесс создания фильмов и экономятся средства производителей. Об этом сообщил народный артист России Александр Панкратов-Черный.

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— Декорации кинопарка «Москино» дают шанс сэкономить средства. Чтобы что-то снять, нужно было ехать в другой город. Это большие затраты. Если мы хотим снять сталинградские события, то сейчас можем сделать это под Москвой. Это позволяет кинематографистам сэкономить деньги, — отметил актер.

Также Панкратов-Черный рассказал забавные и курьезные эпизоды из своей актерской жизни и своей юности, передает Telegram-канал Москино.

Стало известно, что 19 и 20 октября состоялись киновыходные в кинопарке «Москино». Программу посвятили джазу. Все киновыходные для посетителей играли известные джазовые группы, молодые и перспективные музыканты.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что 3 ноября в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». Для жителей города подготовили свыше 300 событий. Посещение мероприятий бесплатное, но для прохождения требуется предварительная регистрация.