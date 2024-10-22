Евгения Щербакова — о киномечте и новом сериале «Гудбай»

Премьера комедийного сериала «Гудбай» о приключениях президента США Джо Байдена в России состоится на телеканале ТНТ уже 28 октября в 21:00. Роль главы администрации американского президента исполнила уроженка Владивостока Евгения Щербакова. В интервью «ФедералПресс» актриса рассказала о родном городе, новом сериале и о том, как получила титул «Мисс Приморье».

© кадр из фильма

Евгения, вы сыграли роль главы администрации президента США в сериале «Гудбай». Расскажите о своей героине, пожалуйста.

— Моя героиня – глава администрации президента США. Строгая, умная, профессиональная, циничная, нацеленная на результат женщина. Она управляет всем аппаратом президента, отвечает за все его публичные действия. Мне было интересно ее играть, так как я в жизни намного мягче, и быть в кадре строгой и злой, так чтобы это казалось естественным, для меня большая работа.

Главную роль Джо Байдена сыграл Дмитрий Дюжев. Комфортно ли было с ним работать на площадке?

— Когда я узнала, что мой непосредственный партнер на съемке будет сам Дмитрий Дюжев – герой всеми любимых фильмов, я испугалась. Ведь это большая ответственность – быть в команде с таким заслуженным артистом и соответствовать ему. Но когда мы все встретились, я почувствовала легкую энергетику Дмитрия и поняла, все будет хорошо. Так оно и было. С ним невероятно легко и приятно работать, он всегда на позитиве, очень профессиональный, но самое главное – поддерживающий партнер.

Какой персонаж сериала вам наиболее симпатичен?

— Мне симпатичен герой Дмитрия, когда он Джо – русский дядя Ваня, который изо всех сил пытается себя не выдать. Смешной и неуклюжий. Конечно же, симпатична и моя героиня, куда же без этого? Любовь к своей героине – прежде всего, иначе как играть?

Известно, что в 2008 году вы получили титул «Мисс Приморье». Расскажите о том периоде. Как конкурсы красоты вошли в вашу жизнь?

— Ой, это очень длинная история. Я всю свою юность игнорировала конкурсы, модельную работу и считала, что туда идут те, у кого нет мозгов. Но все-таки каждый год смотрела конкурсы, наблюдала за всеми этими красотками. И вот наступает очередной год: мне 23, и это уже край, когда брали участвовать в конкурсе. Я пишу диплом по архитектуре и дизайну, занимаюсь спортивными бальными танцами, работаю и вижу рекламу кастинга на участие в «Мисс Приморье – 2008». Куча сомнений, предубеждений, страхов, но я иду, понимая: или сейчас, или никогда. Я буквально почувствовала это. Прошла живой кастинг. Затем месяц репетиций, параллельно танцы и диплом. Было очень тяжело все совмещать, я была худая, но тогда еще сильнее похудела. Весила всего 50 кг. И вот финал, я ни на что не надеюсь, потому что убеждена: все уже решено и куплено. И я вдруг побеждаю! Когда меня назвали, я даже не улыбалась, потому что была в шоке. Потом хейтеры писали, что, мол, вон девушка даже не улыбалась, потому что знала, что победит. Я читала и смеялась, потому что днем ранее сама была такой хейтершей. Ну а потом случились «Мисс Россия», «Мисс Рунет России» и международный конкурс «Мисс Супранешнл».

Евгения, по первому образованию вы архитектор-дизайнер. А как попали в актерскую профессию?

— Да, мое первое высшее – архитектура и дизайн. Причем это заняло 7 лет обучения. Но со сценой я еще дольше, с первого класса: ежегодное чтение стихов в День рождения Пушкина, театральные кружки. Это всегда было в моей жизни, но больше как хобби. Я снималась в рекламах, работала ведущей на телевидении Приморья, всегда любила камеру. Когда я приехала в Москву, сразу попала в кино, почти с первых дней. Отправила всем кастинг-директорам свое портфолио, и один из них откликнулся, пригласил на кастинг, и меня утвердили в сериал на два сезона. Тогда я сразу пошла учится в Щукинский институт, потому что хотела получить профильное образование. А дальше стала ходить на абсолютно все мастер-классы, тренинги и семинары по актерскому мастерству, улучшать свой навык, обрастать связями и друзьями. И втянулась так, что это стало моей основной профессией.

Известно, что вы принимаете участие в создании телевизионных проектов еще и по ту сторону камеры – в качестве режиссера и продюсера. Более того, ваша дебютная работа была отмечена наградами. Поделитесь своей большой мечтой создателя фильмов? А какие планы в этой сфере?

— Да, я пробую себя в разных сферах кино. Мне это очень нравится. Когда я работала над своим дебютным проектом «Нуартье», меня спросили: «Женя, зачем ты это делаешь? Столько времени отнимает, и тебе никто не платит». Я ответила, что не могу этого не делать. Для меня это возможность высказаться, донести что-то до человечества, проявиться. Желание идет из моей души, и я буду это делать даже, если никто не будет в меня верить. Сейчас я готовлю свой полный метр под рабочим названием «Близко к телу», сценарий уже написан, идет этап переговоров с партнерами. Я мечтаю создавать такое кино, которое будет менять мышление людей к лучшему, лечить душу и мотивировать делать свою жизнь лучше. Это моя самая большая киномечта.

Вы родились во Владивостоке. Часто ли бываете в родном городе?

— Да, я из Владивостока и прожила там до 2009 года. Город чудесный, красивый, невероятные просторы и пейзажи. Энергия океана. Очень скучаю по всему этому. Но лететь 8,5 часов для меня пытка. Последний раз была там 4 года назад, навещала брата и его семью.

Хотели бы вы сняться в проекте, локацией в котором было бы Приморье? Или срежиссировать кино в родном крае? Как вы считаете, какие самые кинематографичные места в вашем городе?

— Конечно, я бы с радостью и снялась, и сняла кино во Владивостоке. И сам город, и природа очень кинематографичные, я сейчас не могу выделить какие-то конкретные локации только лишь потому, что под каждый фильм, под каждую задачу свои места. Но однозначно у меня бы попали в кадр вокзал, центральная площадь, фуникулер, виды с сопок и само море.