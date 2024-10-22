Камиль Ларин — о любви к «Динамо» и новых премьерах

В декабре «Квартет И» представит новый спектакль, в Стамбуле сняли комедию, а в Перми – детективчик, сказал в эфире НСН Камиль Ларин, объяснив, почему у него не было шансов предпочесть «Динамо» другую команду.

Актер театра и кино» Камиль Ларин в день 95-летия знаменитого вратаря московского «Динамо» и сборной СССР по футболу Льва Яшина рассказал в интервью НСН о своей любви к этому клубу, киноработах и новом спектакле «Квартета И».

ДИНАМОВСКАЯ ИСТОРИЯ: «У МЕНЯ НЕ БЫЛО ВАРИАНТОВ»

- Вы – давний фанат «Динамо». Расскажите, когда и почему вы начали болеть за этот московский клуб?

- У меня просто не было вариантов болеть за другой клуб, хотя я, конечно, из Волгограда и какое-то время болел за «Ротор», пока там жил. Когда я приехал в Москву, то понял, что мне нужно болеть за «Динамо», потому что «Динамо» - это милиционеры, как мы их тогда называли, а я родился 10 ноября (в День милиции – прим. НСН), поэтому здесь не было никаких вариантов. На самом деле, мне этот клуб нравился еще с детства. У нас в Волгограде был местный клуб «Динамо», туда ходили заниматься дзюдо и плаванием, и мне с детства нравилась эта буковка «Д», красивая и легендарная. Так что здесь, в Москве я уже вплотную стал болеть за «Динамо». Я стараюсь приходить на стадион всегда, когда у меня в день игры нет какого-нибудь мероприятия, спектакля или работы с «Квартетом И».

ТЕАТР И КИНО: МАФИЯ И ДЕКАБРЬСКАЯ ПРЕМЬЕРА

- Летом вы рассказывали, что репетируете новый спектакль с «Квартетом И». Расскажите, о чем он и когда ждать премьеру?

- Премьера у нас намечена на начало декабря, при этом сам спектакль пока без названия. Его рабочее название «Зал ожидания», потому что все события происходят в зале ожидания в аэропорту. Это какой-то провинциальный аэропорт, все рейсы задерживаются, снегопад, гололед и четыре человека волею судеб встречаются в VIP-зале и вынуждены общаться друг с другом – профессор, бизнесмен, генерал и консультант. Мы начали репетировать, делали несколько читок для зрителей по ролям - людям нравится, а моя супруга вообще сказала, что это чуть ли не самая сильная пьеса, поэтому надеюсь, что мы её воплотим. Сейчас доучим, а потом будем вкраплять всякие смешные и сюжетные моменты.

- В конце ноября состоится премьера фильма «Один день в Стамбуле» с участниками «Квартета И». Расскажите об этой работе, где снимаетесь сейчас?

- Почему Стамбул и Турция? Во-первых, там тепло, хорошо и вкусно. Ну а если серьезно, у нас так просто по сюжету получилось. Это история, связанная с тем, что друг приглашает своих друзей в Стамбул на три дня, но выясняется, что он умирает, но он уже арендовал корабль. Они садятся на этот корабль, плывут, и вспоминают его. Вот такая комедия. Кроме того, я снимался в фильме «Аэропорт» в Перми. Мой персонаж – это один из мошенников, скажем так, который до середины фильма остается незаметным, а потом открывается его сущность и начинается «война и немцы», что-то по типу фильма «Десять негритят». Это такой детективчик, мне было интересно, как герои трансформировались. Это как игра в мафию (хоть я ее и не очень люблю), когда за одним столом или в одном помещении, как у нас, встречаются разные персонажи. А охотится за Б, Б охотится за В и так далее, все превращается в клубок, который в конечном итоге разматывается, фильм будет держать интригу до конца.

СКАЗКИ И ГОЛЛИВУД: «НЕЛЬЗЯ ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ КОРОЛЕМ»

- Еще один ваш проект, фильм «Однажды в Уфе» основан на сказке «Аленький цветочек». Расскажите об этой работе и как в целом относитесь к сказочному тренду в российском кино?

- Во-первых, я никогда не был в Башкирии, впервые побывал в Уфе. Во-вторых, я наконец-то понял различия башкир и татар, с их слов. Там были молодые режиссер и актеры, вся команда еще не пресыщенная, все с горящими глазами. Но это не в чистом виде сказка, она современная, а не «сказка-сказка» с Бабой Ягой и Змеем Горынычем. Я обожаю эту тему. Во время пандемии я переписывал сказки - брал самую известную сказку, пересказывал ее и публиковал в интернете. В какой-то момент мне предложили написать книгу, я включил туда 29 сказок и назвал ее «Карантинный полубред или Сказки на ночь для маленьких взрослых». Я уже, наверное, три-четыре года ребятам говорю: напишите сказочный сценарий, давайте снимем! Народ ходит на сказки, людям нравится. Мюзикл - это жанр, пришедший оттуда, а сказка - это же наше, святое дело.

- А ощущаете ли вы нехватку западного кино?

- Если его не показывают, это не значит, что его нет. Что теперь, говорить, что у нас нет западных автомобилей? Если ночь и мы не видим солнца, это не значит, что его нет. То что сейчас перекрыли эту «трубу изобилия» другого, западного кино - это не есть хорошо, потому что надо смотреть, анализировать, а потом не копировать, а делать свое кино. На фоне дефицита сейчас появилось больше возможностей, чтобы наше кино заметили. Многие из сегодняшних российских фильмов и сериалов талантливо сняты. Есть много интересных режиссеров, но про сценарии не могу сказать, что много умных и интересных, их очень мало. Конкуренция все равно должна быть. Нельзя качаться в тренажерном зале одному и говорить, что я самый сильный и объявить себя королем.