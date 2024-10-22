Александра Урсуляк заявила, что Сигалова предсказала ей играть «старух»

Актриса Александра Урсуляк заявила, что переход к ролям мам и более возрастных женщин не был для нее драматичным. В интервью «7Дней.ru» она вспомнила, как ей предсказали играть «комических старух».

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Знаменитость отметила, что даже в институте не была «романтической героиней». А в начале карьеры испытывала трудности, потому что ее внешность – взгляд со скепсисом и грустью считалась «невостребованной».

«С возрастом мои героини обретали характер, стали сложнее, многограннее, и все, что было не к месту тогда, сейчас стало востребованным. Да и мне стало интереснее играть более объемные характеры», – поделилась звезда.

Артистка пояснила, что стала играть более возрастных дам, и эти роли ее никак не смущают. Урсуляк в образах этих героинь чувствует себя увереннее и свободнее. Она вспомнила, как в 20-летнем возрасте услышала от Аллы Сигаловой интересное наставление и даже предсказание.

«Сашуля, я за вас совершенно не волнуюсь, у вас длинное будущее, вы будете играть комических старух», – процитировала Сигалову актриса.

Александра отметила, что до ролей старух ей еще нужно пройти путь, но она рада такой большой перспективе.

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