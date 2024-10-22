Сэм Тейлор-Джонсон и Аарон Тейлор-Джонсон – пара, чьи отношения часто вызывают интерес из-за заметной разницы в возрасте. Они познакомились в 2008 году на съемках фильма «Стать Джоном Ленноном», где Сэм была режиссером, а Аарон исполнил одну из главных ролей. В то время Сэм было 42 года, а Аарону – 18. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара быстро сблизилась и вскоре начала встречаться.

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Их роман вызвал много разговоров, но несмотря на скепсис со стороны публики и прессы, в 2012 году они поженились. С тех пор пара сохраняет крепкие отношения и воспитывает двоих совместных детей. Сэм, известная как талантливая режиссер и фотограф, а также автор фильма «Пятьдесят оттенков серого», неоднократно говорила, что возраст для них никогда не был проблемой.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.