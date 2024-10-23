Умер Майкл Ньюман, звезда «Спасателей Малибу»

На 69-м году скончался американский актер и профессиональный спасатель Майкл Ньюман. Известному по "Спасателям Малибу" актеру 18 лет назад диагностировали болезнь Паркинсона. Артист и спортсмен ушел из жизни 20 октября, передает Deadline

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Ньюман родился в 1956 году в Калифорнии. Он начал свою карьеру спасателя в возрасте 10 лет в Санта-Монике, с 1989 года был консультантом известного телесериала "Спасатели Малибу" и сыграл в 150 эпизодах роль Майкла "Ньюми" Ньюмана. Шоу стало самым просматриваемым сериалом в мире с более чем 1,1 миллиарда зрителей. Ньюман же был единственным профессиональным спасателем в касте шоу и на пике карьеры имел собственный фан-клуб.

Актер также появлялся в спин-оффе сериала "Ночи спасателей Малибу" и фильме "Спасатели Малибу 2" , а также в комедии " Добро пожаловать в Голливуд".

С 2000 года работал агентом по недвижимости.