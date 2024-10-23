Умер польский актер Януш Олейничак

20 октября скончался Януш Олейничак, польский музыкант - пианист, педагог и актер.

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Олейничак родился 2 октября 1952 года во Вроцлаве. Окончил Варшавскую высшую музыкальную школу. В 1970-х обучался в Париже.

Артист считается одним из лучших исполнителей музыки Шопена, которого сыграл в германо-французской ленте 1990 года "Прощальное послание". Также на его счету картина 1995 года "Тысячи" - копродукция Польши, Германии и Франции.

Януш Олейничак в 2002 году записал саундтрек к фильму Ежи Антчака "Шопен. Желание любви", а также к фильму Романа Поланского 2002 года "Пианист" - картина стала победителем Каннского МКФ.

Причиной смерти артиста стал сердечный приступ, сообщает IMDb.