Умерла актриса Кристин Буассон

Ушла из жизни французская актриса кино, театра и сериалов Кристин Буассон. Ее первая заметная роль - резонансная, особенно по нынешним временам - пришлась на оригинальную "Эммануэль" (21+) с Сильвией Кристель, а дебют - на не менее культовую ленту с Де Фюнесом "Приключения раввина Якова", в массовке (в титрах даже не указана).

© Российская Газета

Дальнейшая фильмография Буассон - более ста проектов: "Игра с огнем" (21+) Роб-Грией - с Трентиньяном, Нуаре и все той же Кристель, "Полицейская история" с Трентиньяном и Делоном, "Идентификация женщина" Антониони, "Бывают дни… Бывают ночи" Лелуша, сериал "Мегрэ" - с Бруно Кремером, "Здравствуй, грусть" Кассовица.

Буассон родилась в 1956-м году, умерла - 21 октября в Париже. Причиной смерти портал IMDb указал заболевание легких. Дочь артистки информацию подтвердила, добавляя, что это - из-за интенсивного курения.

Биография Кристин Буассон была не из легких, детство - судя по ее интервью 2010 года - так и вовсе чудовищным.