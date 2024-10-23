Бездетность, карьера, мнение об уехавших артистах: куда пропал Максим Аверин

Во вторник, 22 октября, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин посетил праздник, посвященный 30-летию журнала «Антенна-Телесемь». О чем рассказал артист на мероприятии, как он относится к СВО и уехавшим артистам, что известно о его личной жизни?

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Где сейчас Максим Аверин

Звезда «Глухаря» продолжает творческую деятельность, сейчас в производстве с участием актера находятся три проекта. На юбилее «Антенны-Телесемь» звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» рассказал NEWS.ru, что русские и гостеприимство неотделимы друг от друга. По мнению артиста, даже сам вид российской столицы располагает к радушию.

«Как можно быть русским и негостеприимным? Мне кажется, вот вы выйдете на улицу и увидите Красную площадь красивую, красивый ГУМ, нарядный. Мне кажется, сама Москва располагает к гостеприимству», — сказал Аверин.

Также Аверин рассказал, что его племянники вошли в такой возраст, когда «дядя мешает». Он отметил, что родственники не нуждаются в его советах.

«У них такой сейчас период жизни, когда им дядя мешает. Потому что они хотят показать свою самость. [В наставлениях] они пока не нуждаются. Я думаю, что они сейчас правильно выбирают, совершают свои самостоятельные поступки. Мне кажется, это лучше. Я сам такой был. <...> Они учатся, это самое главное», — сказал артист.

У Максима Аверина был старший брат Геннадий, который умер в 2020 году. У бизнесмена остались дочь Полина и сын Дмитрий. По информации «Нового очага», племянники очень близки со звездным дядей.

Что Аверин говорил об СВО и уехавших артистов

В июле 2023 года Максим Аверин прокомментировал упреки в его адрес насчет того, что он не освещает свою позицию по спецоперации. Артист объяснил: он не хочет говорить на политические темы, но заверил, что любит Россию.

«Мне говорят: "Ах, ты не высказываешься". Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — пояснил он.

Максим Аверин не берется судить уехавших из России за границу артистов, более того, призывает не вырезать этих личностей из фильмов, поскольку считает нужным оценивать творчество человека, а не его политическую позицию.

«Я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси. Я не могу. Когда бы мой близкий друг высказывался негативно, наверное, мы бы с ним подрались, может быть, спорили», — добавил актер.

Что известно о карьере и личной жизни Аверина

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище им. Щукина.

Аверин снимался в картинах «Любовь зла...», «Глаза Ольги Корж», «Кармен», «Место под солнцем», «Доктор Живаго», «Любовь одна», «Глухарь», «Возвращение домой», «Склифосовский», «Куприн. Яма», «Курьезы», «Собор» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

При этом артист признавался, что не всегда был востребован.

«Я никогда не скулил, никогда. Случалось всякое, разные периоды, особенно когда я был молодым артистом, никому не нужным. Никто меня не ждал, никто мне не был рад. Но я спасался, трудился. Это единственная возможность выстоять. Как Адриано Челентано дрова рубил, когда грустил. Главное, найти себе занятие», — рассказывал он.

Аверин не женат. Детей у 48-летнего актера тоже нет.