Бездетность, карьера, мнение об уехавших артистах: куда пропал Максим Аверин

Бездетность, мнение об уехавших артистах и СВО: куда пропал Максим Аверин
Во вторник, 22 октября, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин посетил праздник, посвященный 30-летию журнала «Антенна-Телесемь». О чем рассказал артист на мероприятии, как он относится к СВО и уехавшим артистам, что известно о его личной жизни?
Где сейчас Максим Аверин
Звезда «Глухаря» продолжает творческую деятельность, сейчас в производстве с участием актера находятся три проекта. На юбилее «Антенны-Телесемь» звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» рассказал NEWS.ru, что русские и гостеприимство неотделимы друг от друга. По мнению артиста, даже сам вид российской столицы располагает к радушию.
«Как можно быть русским и негостеприимным? Мне кажется, вот вы выйдете на улицу и увидите Красную площадь красивую, красивый ГУМ, нарядный. Мне кажется, сама Москва располагает к гостеприимству», — сказал Аверин.
Также Аверин рассказал, что его племянники вошли в такой возраст, когда «дядя мешает». Он отметил, что родственники не нуждаются в его советах.
«У них такой сейчас период жизни, когда им дядя мешает. Потому что они хотят показать свою самость. [В наставлениях] они пока не нуждаются. Я думаю, что они сейчас правильно выбирают, совершают свои самостоятельные поступки. Мне кажется, это лучше. Я сам такой был. <...> Они учатся, это самое главное», — сказал артист.
У Максима Аверина был старший брат Геннадий, который умер в 2020 году. У бизнесмена остались дочь Полина и сын Дмитрий. По информации «Нового очага», племянники очень близки со звездным дядей.
Что Аверин говорил об СВО и уехавших артистов
В июле 2023 года Максим Аверин прокомментировал упреки в его адрес насчет того, что он не освещает свою позицию по спецоперации. Артист объяснил: он не хочет говорить на политические темы, но заверил, что любит Россию.
«Мне говорят: "Ах, ты не высказываешься". Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — пояснил он.
Максим Аверин не берется судить уехавших из России за границу артистов, более того, призывает не вырезать этих личностей из фильмов, поскольку считает нужным оценивать творчество человека, а не его политическую позицию.
«Я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси. Я не могу. Когда бы мой близкий друг высказывался негативно, наверное, мы бы с ним подрались, может быть, спорили», — добавил актер.
Что известно о карьере и личной жизни Аверина
Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище им. Щукина.
Аверин снимался в картинах «Любовь зла...», «Глаза Ольги Корж», «Кармен», «Место под солнцем», «Доктор Живаго», «Любовь одна», «Глухарь», «Возвращение домой», «Склифосовский», «Куприн. Яма», «Курьезы», «Собор» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.
При этом артист признавался, что не всегда был востребован.
«Я никогда не скулил, никогда. Случалось всякое, разные периоды, особенно когда я был молодым артистом, никому не нужным. Никто меня не ждал, никто мне не был рад. Но я спасался, трудился. Это единственная возможность выстоять. Как Адриано Челентано дрова рубил, когда грустил. Главное, найти себе занятие», — рассказывал он.
Аверин не женат. Детей у 48-летнего актера тоже нет.
«Если бы я женился, пресса узнала бы об этом в последнюю очередь. Я не стал бы устраивать общественную акцию, мне это неинтересно, потому что это — мое. Любовь не может быть напоказ. Так же как я, к примеру, не понимаю людей, которые разводятся и ведут себя чудовищно по отношению друг к другу. Благодари! Там же было хорошо! Человек способен первым протянуть руку, первым быть добрее. Наверно, эти мысли тоже пришли ко мне с опытом, они во мне таились. Сейчас я уже вынужден принимать себя таким, какой я есть», — делился он с изданием StarHit.