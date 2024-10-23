Кто из актеров сожалеет о смерти своих сериальных персонажей

Расставание с полюбившимися сериальными героями — всегда серьезное испытание для актеров, которые успевают по-настоящему вжиться в свои роли.

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Работа над многосезонными сериалами зачастую означает для актеров куда более глубокую связь с их героями, нежели съемки в полнометражных фильмах. Неудивительно, что некоторые артисты с большой неохотой расставались со своими культовыми персонажами, когда те внезапно покидали сюжет в результате непредвиденной гибели.

Идрис Эльба и Стрингер Белл («Прослушка»)

Образ Стрингера Белла, жестокого и харизматичного гангстера из «Прослушки», стал настоящим прорывом в карьере Идриса Эльбы, сделав его большой звездой. Поэтому актер был крайне удручен, узнав, что его героя ожидает преждевременная смерть уже в предпоследнем сезоне сериала. По мнению Эльбы, Стрингеру следовало отвести куда более масштабную и драматичную концовку. Однако создатель «Прослушки» Дэвид Саймон преследовал иную цель — показать, что никто, даже самые влиятельные фигуры в криминальном мире, не может избежать расплаты.

Лина Хиди и Серсея Ланнистер («Игра престолов»)

Серсея Ланнистер в исполнении Лины Хиди была одной из самых ярких и колоритных героинь «Игры престолов». Тем больнее было актрисе наблюдать, как ее персонаж довольно буднично погибает практически перед самым финалом сериала, практически не оказав достойного сопротивления. По мнению Хиди, такая масштабная фигура, как Серсея, должна была уйти куда более драматичным и эпичным образом, соответствующим ее роковой роли в сюжете.

Райан Херст и Опи («Сыны анархии»)

Даже такие брутальные персонажи, как члены банды байкеров из «Сынов анархии», способны вызвать сильные эмоции у исполнителей. Это наглядно продемонстрировал Райан Херст, который очень близко к сердцу принял гибель своего героя Опи Уинстона. Актер признавался, что в ночь, когда узнал о смерти Опи, он лихорадочно искал в Интернете советы, как справиться с такой утратой. Хотя сама сцена ухода Опи была весьма драматичной, для Херста это стало тяжелым испытанием.

Джули Бенц и Рита («Декстер»)

Супруга маньяка-криминалиста Декстера, Рита, сыгранная Джули Бенц, стала одной из ключевых фигур в сериале. Поэтому актрису шокировало, что ее героиню ждет столь ужасная смерть всего за несколько дней до начала съемок. По ее словам, в тот момент она почувствовала себя невероятно уязвимой и расстроенной необходимостью прощаться с полюбившимся персонажем. Очевидно, Бенц совсем не хотелось покидать проект таким образом.

Айзек Хейз и Шеф («Южный парк»)

Особняком стоит история с Айзеком Хейзом, исполнителем роли Шефа в «Южном парке». Актер ушел из сериала после того, как создатели оскорбили его религиозные чувства в одном из эпизодов. А впоследствии Шеф был убит весьма неуважительным способом — с использованием смонтированных его реплик из прошлых серий. Неудивительно, что Хейз крайне негативно воспринял и уход своего персонажа, и манеру, в которой это произошло.

Разрыв связи с любимыми сериальными героями всегда становится серьезным испытанием для актеров, успевших по-настоящему прикипеть к своим ролям. Порой сценаристы решаются на такие жертвы ради драматургии повествования, что вызывает искреннее разочарование у исполнителей. Ведь для них эти персонажи зачастую становятся куда более близкими, чем просто образы на экране.