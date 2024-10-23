Елена Захарова рассказала, почему ее привлекают роли злодеек

Елена Захарова – одна из самых любимых актрис отечественного кинематографа. За её ангельской внешностью иногда скрывается суровая и властная женщина, и это превращение высоко ценят режиссёры и поклонники. В фильмографии актрисы более 100 ролей, и все её героини не похожи друг на друга. «Простые истины», «Дальнобойщики», «Пятый угол», «Кадетство», «Принцесса и нищенка», «Серафима прекрасная», «Сюрприз для мамы» – эти фильмы и сериалы подарили актрисе всероссийскую известность. А недавно нижегородцы смогли оценить её драматический талант – Елена приехала на гастроли с премьерным спектаклем Театра на Малой Ордынке «Волки и овцы».

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Люди не меняются

– Я очень люблю ваш город. Он красивый, уютный, и я часто сюда приезжаю и на гастроли, и на кинофестиваль «Горький Fest», который всегда дарит море эмоций. Меня здесь всегда очень тепло встречают, поэтому я очень люблю нижегородскую публику, – призналась актриса.

– Вашим нижегородским поклонникам нечасто удаётся увидеть вас в театре. Сегодня вы приехали со спектаклем «Волки и овцы» по Островскому. Почему сейчас его стали ставить всё чаще?

– Секрет в том, что все произведения Островским написаны так, словно он вчера это писал. Всё в этом мире, все ситуации, все взаимоотношения людей постоянно, из века в век повторяются. И читая Островского – а я часто его перечитываю, – понимаешь, что его истории очень актуальны сегодня. Всегда были волки, всегда были овцы, кто-то кого-то ел, интриговал. Интриги были, есть и будут – и в жизни, и в театре. Только не подумайте, что в нашем, я говорю про театр вообще.

– Неожиданно было, что в «Волках и овцах» вы играете не наивную красавицу Купавину, а расчётливую и опасную Мурзавецкую. Что для вас эта роль и эта пьеса?

– Это беспроигрышная пьеса, её поставить плохо невозможно. Как и многие пьесы Островского, она очень актёрская, «самоигральная» и настолько хорошо написана, что всегда нравится зрителям. Наверное, это даже моя самая любимая пьеса Островского.

Когда-то я видела её в постановке Театра Петра Наумовича Фоменко с Юрой Степановым, Галей Тюниной, а роль Мурзавецкой там играла Мадлен Джабраилова, и она для меня – эталон этой героини. Конечно, тогда я и предположить не могла, что её сыграю. Так что в «Волках и овцах» я играю роль действительно очень взрослой женщины, но в нашей концепции она сильно помолодела, и в итоге получился не совсем обычный спектакль.

Полина Сергеевна в «Кадетстве» и «Кремлёвских курсантах» – роль, которой я очень благодарна за то, что она была в моей жизни. Люди на улицах до сих пор подходят ко мне и говорят: спасибо за «Кадетство»! Елена Захарова

Разбудить в себе стерву

– Мурзавецкую всегда трактуют как суровую даму, которая довлеет над всеми, делает много плохого. Она – главный волк этой стаи. Как вы, хрупкая и нежная, нашли в себе эти качества?

– Нашла. Я же и в кино часто играла отрицательные роли. Мне вообще нравится быть разной и играть именно острохарактерные роли. Это неинтересно – играть людей, похожих на меня саму. Естественно, гораздо интереснее играть тех, кто далёк от меня по характеру. Показать меня такую, какой я являюсь, ничего не стоит. А вот сыграть противоположность себе – это и есть мастерство. Мурзавецкая – ханжа, помещица, к которой все прислушиваются, она мнит себя вершительницей судеб, это интересно, и на самом деле для такого образа можно в себе всё это найти, – улыбается актриса.

– А какая стервозная дама из ваших киноролей к ней близка?

– Не знаю… Наверное, героиня сериала «Серафима прекрасная», который вышел несколько лет назад на Первом канале, а потом его много раз повторяли. Там я играла абсолютно отрицательную роль.

Персонаж – деревенская девушка, совершенно не похожая на меня как внешне, так и внутренне. Но это не значит, что она с косой до попы и говорит «чё?». Нет, там деревенская – это характер, это желание быть в городе, всего добиться и всё получить от жизни.

Я москвичка, и у меня никогда не было желания идти по головам, но сыграть это мне было интересно. Мне всегда нравилось сыграть то, чего от тебя не ждут. То же самое можно сказать и про роль в сериале «Принцесса и нищенка». В нём я играла двух совершенно противоположных героинь: милую воспитательницу детского дома Алёну и настоящую стерву Ингу – жену успешного бизнесмена. И это было очень интересно, хотя и непросто – на съёмках мне приходилось гримироваться и переодеваться несколько раз на дню.

– Спектакль по Островскому покорил публику ещё и невероятно элегантными и передающими эпоху костюмами. Надоело уже смотреть на Шекспира в трениках. Хочется масштабного и исторического. Вы и в кино, и в театре очень непринуждённо носите платья разных эпох. Как вы себя ощущаете в таких костюмах?

– На самом деле я не избалована историческими костюмами и всегда ощущаю себя в них прекрасно – так бы везде и ходила! Мне очень нравятся и причёски исторические, и платья. Но тут у меня очень скромный костюм. А я так просила шляпку! Не дали – сказали, что шляпки у других героинь, а ваша – ханжа и очень скромная. Ей не до шляпок, – смеётся актриса.

Новая «Ночь»

– В вашей жизни было и есть несколько театров. Это и Театр на Малой Ордынке, который многие знают по его старому названию – «Театр Луны». И Театр на Трубной, которым руководит Дмитрий Астрахан и который помнят как театр «Школа современной пьесы». И Театр Олега Табакова, с которым вы много работали. О каком из них остались самые нежные воспоминания?

– Конечно, о первом – когда он ещё был «Театром Луны», куда я пришла ещё студенткой в конце 90‑х годов. Этот театр всегда отличался необычным материалом, за что его очень любили зрители. Моим первым большим спектаклем там была «Ночь нежна», которую ставил Сергей Проханов. Не каждый театр в то время ставил Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, и тогда на этот спектакль было невозможно попасть! А сегодня наш театр вернулся к этой постановке, но уже в новом прочтении.

– Этот спектакль был одним из первых, поставленных в «Театре Луны», и действительно стал его легендой. Говорят, в очередь за билетами на него записывались за два-три месяца! Каково после перерыва играть в спектакле, текст которого знаешь почти дословно, но уже другую роль?

– Это очень интересно, и я с удовольствием играю в этом спектакле. Меня это совершенно не смущает. Николь Дайвер, которую я сейчас играю, – очень интересная роль. Её прототип – Зельда, жена Фицджеральда. Я многое про неё читала, естественно, проводила параллели между её жизнью и жизнью героев романа и нашего спектакля. Я вообще очень люблю Фицджеральда, и всем, кто ещё не читал его роман «Ночь нежна», очень рекомендую его прочесть. Это абсолютная классика и удивительный роман.

– А что ещё вы пожелаете нашим читателям – вашим зрителям?

– Я очень благодарна нижегородцам за внимание к себе и желаю им хороших новых впечатлений от театра, от кино и, конечно, счастья и любви. Будьте добрыми зрителями!