Умерла Мими Хайнс, звезда «Смешной девчонки»

Ушла из жизни Мими Хайнс, канадская певица актриса ТВ и Бродвея - она заменила Барбру Стрейзанд в оригинальной версии суперхита "Смешная девчонка".

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Некролог артистки появился 21 октября на Broadway World. Сообщается, что Хайнс мирно скончалась в понедельник у себя дома в Лас-Вегасе на 92-м году жизни "в силу естественных причин".

Мими Хайнс родилась в 1933 году в Ванкувере, жила и работала в США. В 1952-м познакомилась на Аляске с комиком Филом Фордом, они оба работали там в ночных клубах. В 1954-м поженились, в 1972-м развелись, между этими датами успев войти в историю шоу-бизнеса. В частности, в 1964-м был запланирован их "именной" ситком, но дальше "пилота" дело не пошло.

Стрейзанд на Бродвее Хайнс сменила в 1966-м. Активно гастролировала, снималась в сериалах ("Фрейзер", "Любовь по-американски"), записала несколько пластинок.