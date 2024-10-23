Мирра Андреева назвала актрису, которая могла бы сыграть ее в фильме

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева предположила, какая актриса могла бы исполнить её роль в фильме.

© Чемпионат.com

«Я думаю, что Зендея. Она может всё, так что Зендея хорошо бы подошла», — сказала Мирра Андреева в интервью Tennis Channel.

В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA от 21 октября 17-летняя Андреева поднялась на две строчки и теперь занимает 17-е место.

Отметим, на следующей неделе Мирра Андреева гарантированно станет 15-й ракеткой мира после поражения Беатрис Хаддад-Майи в матче второго круга турнира WTA-500 в Токио с Бьянкой Андрееску из Канады (0:3, отказ).