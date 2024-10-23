Райан Рейнольдс опубликовал фото со съемок новогоднего «Дэдпула»

Американский актёр Райан Рейнольдс опубликовал новое фото в соцсетях. На нём артист изображён в привычном костюме Дэдпула вместе с актрисой Лесли Аггамс в образе Слепой Эл, а на заднем фоне можно увидеть рождественские декорации.

© кадр из фильма

Фанаты предполагают, что таким образом Рейнольдс анонсировал новый контент по «Дэдпулу». Вполне возможно, актёр готовит для зрителей новогодний спецвыпуск, который до сих пор не анонсировали.

© соцсети

Ранее Marvel уже выпускала новогодний контент по своей киновселенной — «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск». Спецэпизод со знаменитыми героями вышел в ноябре 2022 года и рассказывал о небольшом приключении Стражей, которые отправляются на Землю в канун Рождества в поисках подарка для Питера Квилла.