Умер народный артист России Евгений Князев

23 октября ушел из жизни советский российский актер театра и кино, народный артист РФ Евгений Князев.

Евгений Иванович Князев родился в 1942 году в Туле. Сценическую карьеру начал в городском ТЮЗе еще будучи учеником десятого класса. В 1964-м окончил ГИТИС имени Луначарского, и в том же году был принят в труппу Ярославского академического театра драмы имени Волкова. С 1988 года - актер драматического театра "Колесо" имени Глеба Дроздова.

Театральные работы - "Женитьба" Гоголя (Яичница), "Я, бедный Coco Джугашвили" Коркия (Сталин), "Пигмалион" Шоу (Альфред Дулиттл), "Отелло" Шекспира (дож Венеции), "Вишневый сад" Чехова (Фирс), "Бешеные деньги" Островского (Кучумов) и множество других. Экранный дебют - 1973 год, многосерийная производственная драма "Назначения" - с Проскуриным, Гундаревой, Каюровым и другими звездами.

Заслуженный артист РСФСР - с 1986-го, звания народного Князев был удостоен в 1993-м.

Некролог 82-летнего актера опубликован на сайте театра "Колесо". Причина смерти народного артиста не названа.