Жизнь в США и жена младше на 30 лет: куда пропал Цекало

Сегодня, 24 октября, выходит сериал «Лихие» режиссера Юрия Быкова. Над проектом работала кинокомпания «Среда», созданная Александром Цекало. Чем сейчас занимается продюсер, что говорил о специальной военной операции на Украине и кто хочет лишить его возможности зарабатывать в России — в материале NEWS.ru.

Что известно о карьере Александра Цекало

Цекало родился в Киеве в 1961 году. Он окончил заочное отделение Ленинградского технологического института целлюлозно-бумажной промышленности. Сначала Цекало работал в химической лаборатории, позже освоил профессии монтировщика сцены и осветителя в Киевском театре эстрады. В 1985 году он устроился в Одесскую филармонию и театр эстрады «Шарж».

Тогда же Цекало познакомился с Лолитой Милявской, и они вместе создали кабаре-дуэт «Академия». В 1989-м артисты переехали в Москву. Рабочие отношения звезд переросли в романтические. Однако в 2000 году Милявская и Цекало расстались. Несмотря на бешеную популярность дуэта, он распался после развода артистов.

Телевизионный критик Александр Горбунов напомнил NEWS.ru, что Цекало начал работать на ТВ.

«Александр ушел в ведение мероприятий и телевизионных программ. В нашумевшем комедийном шоу на Первом канале „Прожекторпэрисхилтон“, если помните, был одним из ведущих», — пояснил эксперт.

В 2008 году появился продюсерский центр «Среда» Цекало, который занимается производством программ и сериалов для федеральных каналов и онлайн-платформ. Телевизионный режиссер и педагог Давид Шнейдеров считает, что Александр внес огромный вклад в индустрию российского телевидения и кинематографа.

«Он продюсировал много достойных лент», — высказал мнение критик в разговоре с NEWS.ru.

Что известно о женах Цекало

До отношений с Милявской Цекало был женат на солистке ансамбля «Шляпа» Алене Шиферман, с которой они вместе работали в Одессе. После знакомства с певицей шоумен развелся с первой супругой. Несмотря на многолетний роман звезд, брак Цекало и Лолиты был оформлен лишь в 1999 году и просуществовал всего три месяца.

В 2008 году состоялась свадьба продюсера с Викторией Галушкой, сестрой певицы Веры Брежневой. В третьем браке Цекало родились двое детей: дочь Александра и сын Михаил. В январе 2019 года шоумен заявил о разводе с женой.

СМИ писали, что семья Цекало распалась из-за его романа с художницей в стиле ню уроженкой Казахстана Дариной Эрвин, которая младше артиста на 30 лет. Девушка покорила Александра, о чем он не раз говорил в интервью, и они поженились в Беверли-Хиллз в начале 2019 года, так как Дарина много лет живет в США.

В мае 2020 года в аккаунте компании «Среда» в соцсетях появилось видео, в котором Цекало рассказал об их отношениях с Эрвин.

«Я и моя жена Дариша любим друг друга. Мы занимаемся сексом. Мы готовим еду вместе, смотрим сериалы. Хорошо приготовленная еда, как известно, — это тоже секс. Хорошо снятый сериал — это тоже секс», — отметил Александр.

В марте 2024 года Дарина удалила все фотографии с Цекало с личной страницы социальной сети. Подписчики заподозрили разлад в отношениях пары.

«Мы просто хотим иметь более приватную личную жизнь», — так Эрвин объяснила пропажу снимков с супругом.

Что Цекало говорил об СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин напомнил в беседе с NEWS.ru, что Цекало не высказывался и «ни за, и ни против» проведения СВО.

«После начала спецоперации, по нашей информации, Александр одним из первым среди деятелей культуры покинул Россию и сейчас проживает в стране НАТО. Не поддерживает ни СВО, ни политический курс нашей страны. Однако, как мы видим, продолжает осваивать российские бюджеты», — считает Бородин.

По мнению главы ФПБК, из-за «ошибки и недоработки профильных органов» Цекало продолжает зарабатывать в РФ. Бородин подчеркнул, что намерен запросить информацию о расходовании денежных средств кинокомпанией «Среда», в том числе полученных из госбюджета.

«Мы проверим, где компания платит налоги и какие суммы отчислений, как деньги осваивают. Не выводят ли через компанию либо дочерние фирмы средства на Украину или в страны НАТО. Это важная информация, мы ее обязательно получим и публично сообщим о результатах», — добавил Бородин.

Нужно ли запретить Цекало зарабатывать в России

Горбунов не согласен с главой ФПБК. Он напомнил, что Цекало не позволял себе антироссийских высказываний и не критиковал публично спецоперацию. Критик назвал достойными проекты «Среды».

«„Мажор“, „Триггер“ (уже 4-й сезон), „Пищеблок“ на том же „Кинопоиске“ — это работы высокого качества. Сейчас вышла „Трасса“ — мощная интересная история с лихо закрученным сюжетом. „Мажор“, кстати, первым из российских сериалов попал на Netflix. После чего начали продаваться и другие российские многосерийные ленты на мировые платформы. Сейчас их закупают дружественные страны, поскольку в США они временно не продаются», — пояснил Горбунов.

Бородин считает, что сейчас важнее активная гражданская позиция, чем творческие качества продюсера.

«В окопах не звучат фамилии ни Цекало, ни Познера, ни Урганта... Воюют мужики из обыкновенных семей рабочих и крестьян, на них и держится СВО. А упомянутые фамилии и им подобные продолжают зарабатывать деньги в нашей стране, и ничего более. И при этом они не чувствуют себя чем-либо обязанными ни России, ни российскому народу», — высказал мнение Бородин.

Он призвал лишить финансирования всех деятелей культуры, которые критиковали СВО или не выражали свою позицию. Шнейдеров напомнил, что согласно ст. 29 Конституции России, каждому гражданину гарантируется свобода мысли и слова, а цензура массовой информации запрещена.

«Ограничить деятельность, в том числе представителя творческого цеха, может только Уголовно-процессуальный кодекс или Кодекс об административных правонарушениях. Если же Цекало не нарушил закон, то канал или кинотеатр решает, показывать или нет его фильмы», — заявил Шнейдеров.

Что известно о сериале «Лихие», спродюсированном Цекало

Криминальная сага «Лихие» основана на реальных событиях и рассказывает историю преступной группировки. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят эпоху «лихих девяностых», наполненную как жестокостью и человеческими трагедиями, так и надеждами.

Сам Юрий Быков отметил, что три года жизни «отданы этому гигантскому проекту».

«„Лихие“ — огромный труд большого количества талантливых людей. Артистов, группы, продюсеров, сценариста, режиссера. Надеюсь, зрителю будет интересно, так же как и создателям, пройти этот длинный, сложный и увлекательный путь с нашими героями».

Шнейдеров отметил, что ждет выхода сериала «Лихие», так как ему нравится режиссура Быкова.