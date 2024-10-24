Актер Идрис Эльба хочет переехать в Африку и поддержать местную киноиндустрию

Во время разговора с журналистом BBC актёр Идрис Эльба, известный по фильмам Marvel Studios в роли Хеймдалля, а также по лентам «Тихоокеанский рубеж» и «Рок-н-рольщик», заявил, что хочет переехать в Африку ради поддержки местной киноиндустрии.

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По словам Эльбы, вокруг Африки ходит много стереотипов про рабство, плохую жизнь и прочее. Актёр отметил, что как только люди приедут в Африку в жизни, они поймут, что это всё ложь.

Я думаю, что перееду в ближайшие лет пять или шесть. Хочу поддержать местную киноиндустрию. Это длительный процесс, ради которого мне нужно быть в самой стране, не за границей. Если вы посмотрите любой фильм или что-то ещё, связанное с Африкой, то всё, что вы увидите, — это травмы, как мы были рабами, как нас колонизировали. Но когда вы приедете в Африку, вы поймете, что это неправда.

Идрис отметил, что его цель — показать миру настоящую Африку с её богатой культурой, способной отлично показать себя в кинопроизводстве.