Скончался известный по роли Тарзана актер Рон Эли

На 87-м году жизни умер американский актер Рон Эли, известный по роли Тарзана в одноименном сериале 60-х. Смерть отца подтвердила его дочь Кристен, уточнив, что артист скончался в у себя дома в окружении семьи 29 сентября.

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"Моего отца люди называли героем. Он был актером, писателем, тренером, наставником, семьянином и лидером. Он создавал мощную волну позитивного влияния, куда бы он ни пошел", - цитирует Кристен Deadline.

Рон Эли родился в 1938 году в Техасе. Он сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах. В прославившем его шоу "Тарзан" актер выполнял все трюки самостоятельно. Завершил карьеру в 2001 году, однако в 2014 году вернулся на ТВ для роли в сериале "Ожидая амишей".