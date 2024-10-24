Генри Кавилла нередко называют одним из самых неудачливых актеров Голливуда, несмотря на его достижения. Причина такого ярлыка связана с чередой неудач при кастингах на знаковые роли, которые могли бы значительно изменить его карьеру.

Еще в 2005 году журнал Empire дал Кавиллу прозвище «самого неудачливого актера Голливуда» из-за того, что он упустил сразу несколько крупных ролей. Он был близок к тому, чтобы сыграть Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль», но уступил роль Дэниелу Крэйгу.

Актер, чья история жизни похожа на сюжет фильма

Помимо этого, Генри также чуть не получил роль Эдварда Каллена в «Сумерках», которая в итоге досталась Роберту Паттинсону, что стало ещё одним упущенным шансом на прорывную роль.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @saydo0.