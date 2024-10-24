Умерла российская актриса Марина Бойцова

24 октября ушла из жизни российская актриса театра, кино и сериалов Марина Бойцова. Буквально несколько дней назад артистка отметила свое 48-летия - коллеги по сцене тепло поздравляли ее через соцсети театра.

© Российская Газета

Бойцова родилась 6 октября 1976 года. Работала в Государственном детском драматическом театр "На Неве" под руководством Татьяны Савенковой.

Снималась с конца 1990-х, дебют - невеста Ряднова в комедии Юрия Мамина "Горько!"

Бойцова снялась в проектах "Агентство "Золотая пуля", "Три цвета любви", "Сонька Золотая Ручка". Последний пункт в фильмографии актрисы - драма 2010 года "Пропавший без вести".

Пометка об уходе Марины Бойцовой появилась в ее профиле на агрегатора "Кино-театр.ру".

Детали выясняются.