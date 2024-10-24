Семья, отношение к мужчинам и женщинам: интервью с Паулиной Андреевой

Паулина Андреева стала героиней ноябрьского номера Marie Claire. В сентябре стартовали съемки полнометражного мюзикла «Алиса в стране чудес» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла и на стихи Владимира Высоцкого, где актрисе досталась одна из главных ролей — Герцогини. Наши коллеги поговорили с Паулиной Андреевой о ее отношении к жизни, работе, отношениям и детям.

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О профессии

«Я актер и сценарист. Еще бы хотела танцевать. У меня был опыт танцевального спектакля "Жизель, или Обманутые невесты" в учебном театре МХТ в постановке Аллы Сигаловой. Выражать драматургию только телом, без единого слова — это очень интересно».

О браке

Этой весной стало известно о расставании Паулины Андреевой с мужем режиссером Федором Бондарчуком. Говоря о своем отношении к браку как институту, актриса отметила его особую ценность.

«Сейчас многие говорят о том, что институт брака умирает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех всё есть, все пресыщены (не всё есть и не все пресыщены, конечно). А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек».

Говоря о детях, Андреева отметила, что ей с ними нравится — она понимает детей и сопереживает им.

«Дети отражают нас, они лучшее наше зеркало. С детьми весело, если суметь расслабиться, сбросить ворох забот, тревог и прочего взрослого багажа».

Паулина поделилась и своими первыми детскими воспоминаниями: в них мама и показ мод. Но кроме изящества в памяти отпечатались и типичные детские хулиганские моменты:

«Я помню себя примерно в 3 года. Я стою в манеже, мама включила мне показ мод на кассете, я, не отрываясь, смотрю на красивых женщин, дефилирующих по подиуму. Следующее воспоминание — когда я решила проверить ладонью степень разогрева горячей сковороды».

Об отношении к себе, женщинам и мужчинам

«Я и есть современная женщина. Отношусь к себе с любовью. К другим женщинам — тоже. У нас, правда, гораздо больше возможностей в современном мире, но и нагрузка стала больше в разы. Помните монолог о женщине из фильма "Барби" с Марго Робби? Вот до баланса нам еще жить и жить. Нам — это не только женщинам, а обществу в целом. <…> Про современных мужчин я знаю чуть меньше. Я могу предполагать, что им тоже непросто. На них накладываются свои догмы и ожидания из мужского мира. Там тоже не соскучишься, не поплачешь, не расслабишься, в конце концов».

Актриса также отметила, что в мужчинах ценит ответственность за слова, дела и за свою жизнь. Что же касается женщин, то Андреева призналась, что не разделяет позицию, когда они полностью вверяют жизнь своему партнеру.

«Как маленькие принцессы, которые не хотят думать об этом сегодня, подумают завтра, и то не факт. Это ограничивает развитие узким кругом женских "обязанностей", и в любом случае повзрослеть придется».

Еще больше фотографий и признаний актрисы смотрите в материале наших коллег.