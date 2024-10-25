«Триггер», личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Максим Матвеев

Актер Максим Матвеев дал новое интервью и рассказал, как ему удается игнорировать сплетни о себе. Что он думает о слухах, что известно о личной жизни звезды?

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Где сейчас Максим Матвеев

Максим Матвеев продолжает сниматься в кино и сериалах. В сентябре 2024 года состоялась премьера третьего сезона популярного сериала «Триггер» в главной роли с артистом. Еще три картины с участием Матвеева находятся в производстве.

В беседе со StarHit Матвеев рассказал, что зрители не ассоциируют его с персонажем из «Триггера».

«Я заметил, что меня не ассоциируют с моими персонажами. Люди, когда смотрят на Стрелецкого из "Триггера", понимают, что это Стрелецкий, а не Максим Матвеев. И это радостное умозаключение с моей стороны», — отметил актер.

Как пишет издание, зрители часто спрашивают у артиста, не устал ли он от образа психолога-провокатора. Артист заявляет, что готов участвовать в проекте, пока он существует.

«Сколько проживет франшиза, столько и будем работать. Слава богу, опять же, я внутренне себя не ощущаю Стрелецким, он сам по себе», — подчеркнул Матвеев.

Как Максим Матвеев относится к слухам о себе

Как пишет StarHit, про Матвеева ходят разные слухи, в том числе что «он каждый месяц разводится с Елизаветой Боярской» и «теряет вес из-за проблем со здоровьем». На слухи актер не реагирует. Более того, звезда «Триггера» даже не знает, что публика обсуждает за его спиной.

«Слухи, если они и есть, живут параллельно. Они ко мне на самом деле не имеют никакого отношения. Никакого. Они имеют отношение как бы к некоему информационному образу, который, возможно, у меня где-то существует, но живет сам по себе. Я не знаю, что с ним происходит, какие у него нюансы, траблы и так далее. Иногда слухи долетают до меня через знакомых, которые что-то рассказывают чисто поржать», — признался 42-летний Матвеев.

Что известно о личной жизни Максима Матвеева

Первой женой артиста была актриса Яна Сексте. Пара поженилась в 2008 году, однако спустя год развелась. Несмотря на разрыв, звезды поддерживают приятельские отношения.

Второй супругой Матвеева стала заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская. Актеры познакомились на пробах в картину Владимира Хотиненко «1612» на «Мосфильме». Боярская рассказывала, что влюбилась с первого взгляда, а Матвеев признавался, что ему потребовалось время, чтобы чувства проснулись. Отношения завязались позднее, на съемках фильма «Не скажу», когда актер был еще женат на Сексте.

«Встреча была не такой запоминающейся, как у нее. Она описывала мне те же впечатления, а я просто пришел на пробы и сделал все, чтобы эти пробы пройти, а она была моей партнершей. Даже после этого мы долгое время не пересекались. <...> Мне нужно пройти долгий путь, чтобы такое почувствовать», — рассказывал Матвеев в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

Кому задолжали Максим Матвеев и его супруга

В мае с Матвеева и его супруги, дочери актера Михаила Боярского Елизаветы, взыскали 26 тысяч рублей в качестве долга за ЖКУ, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. По данным Telegram-канала Mash, артисты не оплачивали жилищно-коммунальные услуги за квартиру в столице в течение нескольких месяцев.

«Мировой судья судебного участка № 157 района Хорошево-Мневники города Москвы рассмотрел заявление ГБУ города Москвы "Жилищник района Хорошево-Мневники" к Боярской Елизавете Михайловне и Матвееву Максиму Александровичу. Суд решил взыскать с Боярской Е. М. и Матвеева М. А. в пользу ГБУ "Жилищник района Хорошево-Мневники" задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере более 26 тысяч рублей», — сказано в сообщении пресс-службы судов.

Как передает канал, звездная пара не оплачивала свет, воду и газ с апреля по июнь 2023 года, поскольку проживает в петербургской квартире и редко появляется в Москве. По его данным, недавно Боярская и Матвеев закрыли долг перед управляющей компанией.

Как Максим Матвеев относится к спецоперации

Максим Матвеев после начала спецоперации не говорил публично о своей позиции. При этом его супруга актриса Елизавета Боярская опубликовала в социальных сетях изображение голубя мира и рассказала, что ей «больно и страшно» из-за происходящего.

Также Матвеев в интервью Надежде Стрелец признал, что у него разные политические взгляды с тестем — актером Михаилом Боярским, который поддерживает СВО. По словам артиста, разные позиции никак не влияют на отношения внутри их семьи.