25 октября шоумену Михаилу Галустяну исполняется 45 лет. Он начинал карьеру в команде КВН, позже снимался в проектах ТНТ и даже записал несколько песен. Как Галустян шел к популярности, что говорил о создателе Клуба КВН Александре Маслякове, как выстраивает отношения в семье и что его связывает с Ольгой Бузовой, — в материале NEWS.ru.

Как Галустян начинал карьеру в КВН

Галустян родился в Сочи в семье повара и медсестры, его настоящее имя Ншан, данное родителями при рождении в честь деда. Михаил рос очень подвижным ребенком и любил спорт: плавание, катание на велосипеде и дзюдо. Еще в школе он увлекся игрой в КВН и продолжил заниматься этим во время учебы в Сочинском государственном университете туризма по специальности «лечебное дело». В 1994 году он вместе с Александром Реввой создал команду «Утомленные солнцем», лицом которой стал.

В 1998 году сборная вышла в Высшую лигу, в 2003-м стала ее чемпионом. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев был заинтересован в продвижении команды как регионального бренда и давал возможность кавээнщикам гастролировать и зарабатывать деньги на свою деятельность.

«Для нас участие в играх не было веселым залихватством. "Хо-хо! Мы в КВН играем!" Нет, ребята, КВН — это очень ответственное мероприятие. На кону честь команды. В "Утомленных солнцем" культивировался именно такой подход, за что команда получила второе неофициальное название "Каток". Мы шли напролом, на пути к победе нас было не остановить», — писал комик в автобиографической книге «Михаил Галустян. Знак отличия. История смешного мальчишки».

Как Масляков относился к Галустяну

В недавнем интервью Надежде Стрелец артист подтвердил, что у руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова было особенное к нему отношение. По словам Галустяна, он не знает почему, но предполагает, что Маслякову понравилась его харизма.

«Я в то время был просто сгусток энергии весом 60 килограммов, который просто дорвался до сцены. Я искренне считал, что Земля крутится, потому что я хожу», — сказал Галустян.

После смерти Маслякова в сентябре 2024 года шоумен назвал его великим человеком, легендой и опубликовал в соцсети пост.

«Скольким молодым дарованиям вы дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о вас светлую память», — написал Галустян в соцсети.

Как Галустян заработал на проекте «Наша Russia»

Талантливых юмористов заметили на ТНТ, и в 2006 году Галустян с коллегами создали скетчком «Наша Russia». Продюсерами шоу были Семен Слепаков и Артур Джанибекян. Это был телепроект, во время съемок которого Михаил заработал первые серьезные деньги.

Главным партнером по шоу Галустяна стал его друг, также бывший кэвээнщик, Сергей Светлаков. Галустян также выступал в программе Comedy Club в первые годы ее создания.

Скетчком «Наша Russia» выходил на ТНТ до 2011 года, в 2019-м Галустян и Светлаков перешли на канал СТС, что стало предметом шуток их друзей из шоу Comedy Club. На СТС юмористы вместе вели шоу «Русские не смеются». В 2023 году Галустян вернулcя на ТНТ, затем Светлаков поступил так же. Сначала на канале вышел комедийный сериал «Галустян+», затем «Светлаков+». Продюсеры канала заявили о желании возродить проект «Наша Russia», в котором оба артиста снова снимались бы вместе.

На ком женат Галустян, почему не хочет, чтобы жена работала

В 2003 году Михаил встретил свою будущую жену — студентку Викторию.

«Определяющим моментом в наших отношениях стал приезд Вики ко мне домой, когда я лежал с переломами после автомобильной аварии. Виктория привезла сладости, плюшевую игрушку, окружила меня заботой, и это было очень трогательно», — писал артист в автобиографии.

Пара узаконила свои отношения 07.07.2007 года — таков был выбор Виктории. Они воспитывают двух дочерей: 14-летнюю Эстеллу и 12-летнюю Эмину. Галустян признавался, что запрещает жене работать, так как у него достаточно традиционные взгляды относительно роли супруги в семье.

«Муж в семье на первом месте, потому что жена стоит за мужем, она выходит за мужа. Я не против, чтобы жена трудилась, но если я могу обеспечивать семью, зачем моей жене работать. Мне было бы неприятно, если бы моя жена работал, а какой-нибудь начальник ее ругал, относился к ней как-то плохо. Но это не значит, что жена должна только сидеть дома, заниматься детьми и готовить мне еду», — отмечал юморист.

Михаил также говорил, что в их отношениях с женой были кризисы, но им удалось их преодолеть и сохранить брак. На светских мероприятиях Галустян часто появляется с супругой.

Как Галустян похудел

Продолжительное время Михаил Галустян выглядел довольно упитанным мужчиной, но в последнее время он сильно похудел и накачал мышцы. Заняться своей внешностью ему пришлось из-за состояния здоровья.

«Получал удовольствие от того, что я такой упитанный... Потом стало тяжеловато... Мне надоело каждый раз прикрывать пузо. Пошел к врачу, мне поставили первую степень ожирения. Начали проверять на диабет. Прописали лекарства, которые я начал принимать», — говорил Галустян.

Михаил стал тренироваться в спортзале, заниматься дома йогой, правильно питаться, и в итоге он сбросил лишние килограммы.

«Даже если не можешь или не хочешь заниматься, дойди до спортзала, дотронься до этой штанги. Нельзя нарушать дисциплину и график», — отмечал артист.

Что говорит Галустян о Бузовой, в каких проектах снимается сейчас

С 2021 года Михаил Галустян в тандеме с Ольгой Бузовой вел реалити-шоу на ТНТ «Звезды в Африке». В эфире комик подшучивал над звездой — ее мыслительными способностями, вокальными данными, но в своих интервью Галустян неоднократно очень хорошо отзывался об артистке.

«Я говорил про непростые условия и жару [на съемках проекта], так вот она вообще как машина! А ведь ей надо вставать на два часа раньше, чтобы сделать мейкап, одеться, привести себя в порядок. У нее все четко и слаженно. Идеальный партнер на площадке», — заявлял артист.

Он также отмечал, что Ольга — очень требовательная как к себе, так и к коллегам, поэтому многим с ней было нелегко работать. В 2022 году комик снялся в клипе певицы «Михаил» в роли брутального самца. Пользователи раскритиковали Ольгу, но Михаил защитил коллегу, заявив у себя в соцсети, что все это — его идея и, если есть претензии, то они должны быть к нему.

Осенью 2024 года на ТНТ вышел проект «Звезды в джунглях», в котором Галустян и Бузова также выступили соведущими. Это тоже шоу о выживании в экстремальных условиях, этот сезон снимали в Колумбии. На ТНТ также вышел комедийный сериал «жЫЫЫзнь», в котором Галсустян исполнил одну из главных ролей — начинающего и неопытного вождя первобытного племени.