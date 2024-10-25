Интервью с актером Виктором Бычковым

Петербургский актер Виктор Бычков отметил недавно 70-летие. К этой дате выходит его книга "РассКузики, или Особенности национального артиста". А в кинотеатрах тем временем вышел новый фильм "Особенности национальной больницы" с его участием. По сценарию, написанному в конце 2000-х годов Александром Рогожкиным. Снимал его уже режиссер молодой, нового поколения, которое только родилось во времена, когда появились комедии Рогожкина о наших "национальных особенностях" (охоты, рыбалки, Нового года…).

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Об этих новостях и не только мы расспросили Виктора Николаевича на "Деловом завтраке" в петербургском филиале "РГ". Вот такие получили "рассКузики":

О юбилее

— В день рождения я работал. Был съемочный день сериала "Новые Жуки", это четвертый сезон "Жуков". Меня поздравили, подарили дорогущее роскошное издание "Мастер и Маргарита" - всего 50 экземпляров выпущено. Настоящее произведение искусства.

Главным подарком на 70-летие станет выход нашей книги. Лет 20 мы шли с женой Полиной к этой книге. Полина записывала за мной рассказы, потом я надиктовывал знакомому журналисту: была у нас надежда, что "литературный негр" поможет, ан, нет - сам не сделаешь, никто не сделает. Тогда я снова вспоминал истории на диктофон и посылал жене. Так родились наши "рассКузики". Почему рассКузики? Всё просто - это рассказы Кузьмича. Для большинства я, как ни крути, останусь егерем Кузьмичом из фильма "Особенности национальной охоты". Когда-то, когда кино совсем не снимали, меня безумно страшило навсегда остаться только Кузьмичом. Но потом я сыграл этапную, по мнению кинокритиков, роль Ивана Картузова (ПшёлТы) в лучшем фильме Рогожкина "Кукушка". Затем почти пять лет был Дядей Витей из легендарной передачи "Спокойной ночи, малыши". Позже прикоснулся в театре к Николаю Лескову, Генрику Ибсену, в кино - к Александру Островскому и Николаю Гоголю. Со временем "влияние Кузьмича" на мою жизнь поубавилось, но память народная все еще жива, огонь зрительской любви к егерю не угас... Отдаю дань этой важной роли - новый литературный жанр мы назвали "рассКузики".

Писали кусочками, "на коленке"… Потом "на пробу публиковали отдельные "рассКузики" в соцсетях, люди читали их и постоянно спрашивали: "Будет ли продолжение? А книга будет?" Так что "по просьбе трудящихся"…

Это семейные, домашние откровенности. Там и рецепты, и смешные, трагические вещи, байки со съемок, мысли о профессии. Много иллюстраций и редких фотографий. Мы адресуем книгу самому широкому читателю, особенно тем, кто любит мои роли и творчество моего "творческого отца". Есть смешные случаи со съемок. Период становления, надеюсь, будет интересен студентам творческих вузов, молодым актерам. Наш читатель - неравнодушный человек. Не обязательно творческой профессии, но который любит театр и кино, которому бывает трудно в какой-то момент жизни или просто хочется отвлечься от повседневности. То есть книга для всех. Те, кто любит готовить - найдут для себя интересные рецепты. Книга веселая - и трагикомическая. Там есть размышления. О тех, кто повлиял на меня. Окрашено добротой и любовью. И память о людях, которые ушли, о которых не хотелось бы забывать. А сейчас забывается моментально, на раз. Спросите людей на улице, кто такой Михаил Ульянов или Евгений Евстигнеев, даже Олег Табаков, который ушел недавно. Не многие ответят.

Думаю, такой книги еще не было. А какой замечательный художник оформил ее! Несколько лет назад Полина познакомилась и подружилась в социальных сетях с удивительной художницей из Нижнего Новгорода, у Тони Ручьевой много талантов, сейчас ее основное занятие - портретная вышивка, совершенно уникальные, музейные работы…

Эпиграфом взяли строки Ахматовой:

"Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда".

Стихотворение 1940 года, но оно на века. Книга об истоках, природе творчества, "из какого сора" слеплен этот "народный" и странный тип - Виктор Бычков.

О "ментах"

— В начале 1990-х я купил книгу Андрея Кивинова "Кошмар на улице Стачек". Буквально проглотил ее. Так смеялся! Принес Александру Рогожкину: вот отличный сценарий! Себя я видел в роли Ларина, Дукалиса или Казановы. Но он сказал, что материал - ерунда, бульварное чтиво. Потом его все же уговорили, Рогожкин снял первые три серии, под названием "Улицы разбитых фонарей". Два года этот проект лежал "на полке" - не могли продать его. А потом получил премию ТЭФИ… Я сыграл там, но не "мента", а бомжа, сексота Померанцева. Не пьет, не курит и идейно стучит - поставил я условие Рогожкину. Он написал для меня такого героя. "Я с понтом уйду" и прочее - сочинилось в процессе съемок. Вырисовывался характер и яркие речевые обороты персонажа.

Дядя Витя

— Я пять лет был "дядей Витей" в легендарной передаче "Спокойной ночи, малыши!". Полина родила сына и четыре года в декрете писала сценарии. Когда мы пришли в передачу, было три страницы текста. Когда уходили - было уже полторы, а сейчас, наверное, всего-то полстраницы, в передаче с каждым годом росло количество рекламы в начале и конце. Кроме того, я единственный человек в мире, который работал на испытательном сроке все пять лет! Изначально руководство определило очень скромный гонорар и все годы "бегало" от меня, чтобы его не пересматривать. Росли рейтинги, у нас родился малыш, годы шли, а мы с женой еле-еле сводили концы с концами. Меня надо в Книгу рекордов Гиннесса занести: сколько начал получать в самом начале - так до конца и получал. Приезжал из Петербурга на три дня в Москву - и писали по три-четыре программы в день, сразу на месяц. Целый день - как клоун на арене.

О семье

— То, что мужчину делает женщина - это однозначно. Я - "подкаблучник". Моя жена Полина очень мудрая. Несмотря на большую разницу в возрасте - 24 года, мы отлично понимаем друг друга. Быстро миримся, если поссорились. С детства приучили сына Добрыню говорить: извините; я не прав; большое спасибо…

Жизнь наполнена простыми радостями: гордость за жену, которая уже пять лет каждый день активно занимается восстановлением после тяжелейшего инсульта. Помогаю всем, чем могу: оплачиваю массажи и вожу на регулярные тренировки, сейчас нашли новую уникальную терапию. Также впервые за эти годы собираемся всей семьей в дальнее путешествие на моря… Я все лето снимался практически без выходных, а семья была в городе, редкие вылазки на природу - не в счет.

О вредных привычках

— Наш сын гордится, что родители не курят и не употребляют алкоголь. Ему скоро 17, пока не пробовал…

17 лет назад мы с женой бросили курить, было тяжело, ведь дымили как два паровоза. Но узнали, что будет долгожданный ребенок и сразу пошли на иглоукалывание. Очень помогло в борьбе с пороком.

Я шесть лет вообще не употребляю алкоголь, даже пиво или сидр. Я никогда не был запойным, но в 90-е на "Ленфильме" выпивали все. По разным поводам: ты - талантливый, а тебе не дают снимать, играть, тебя гнобят, не пускают за границу, у тебя пятый пункт…Это был протест против системы.

Полина - режиссер и гениально сформулировала:

"Ты жил во времена, когда пить было модно… Шпаликов, Даль, Борис Рыжий, Довлатов, Володин и целое поколение талантливых безработных актеров…"

Пили все и везде. Сейчас на фуршетах есть выбор: не хочешь алкоголь - пей воду, морс, чай, кофе.

Я сознательно пришел к полному отказу от алкоголя. Не кодировался, на меня что-то нашло. Может быть, влияние роли Отца Александра из сериала "Жуки"?! Он хоть и вороватый, но правильный мужик. Актер влияет на роль, но и роль на актера - тоже. Этим летом меня на съемках в Нижних Подгоричах (это в Калужской области) так на проповеди тянуло, ей Богу! А началось мое "очищение" так: сообщили о смерти Леши Булдакова, полный шок, я поехал на похороны, на поминках поднял рюмку - и не выпил, поставил на стол. И все. Мне просто это стало не надо. Не идет. Довольно быстро отступили возрастные болезни : диабет и подагра, они, слава Богу, были еще в зачатке… У меня даже улучшился характер. Я стал меньше конфликтовать. Со всеми дружу. (Смеется).

О "Жуках" и отце Александре

— Неожиданно выяснилось, что уже шесть лет (!) я играю отца Александра в сериале ТНТ "Жуки" (четыре сезона). Порой я и с людьми разговариваю, как мой герой. Подходят ко мне подвыпившие люди:

"Можно сфотографироваться с вами?"

Я выполнил их просьбу, но отчитал:

"Как же вы в таком виде (пьяные) за руль сели?"

Да, я менторствую. Но призываю к хорошему! Снимались с мальчиком лет десяти. Он в массовке. Поделился, что купит себе на заработанные деньги. Отца нет.

"Но ты же мужчина! - говорю ему. - Отдай деньги маме".

И он отдал маме. Видите, даже ребенка можно сподвигнуть отдать свои деньги. Это в наше-то "время денег".

Я делаю хорошие поступки осознанно. Мучаясь или нет. А отец Александр - не мучаясь и неосознанно. Он совершает плохие поступки - мучаясь и осознанно: надо украсть провод для церкви… Оправдывает себя: на благое дело…

А еще вдруг ко мне стали обращаться с неожиданными вопросами. Например:

"Как вы относитесь к предсказаниям Жириновского?"

Мол, они начали сбываться и очень точно. Вот что я, актер, много лет находящийся под влиянием роли сельского священника отца Александра, вам скажу: Нострадамус, Ванга, Жириновский - все они говорили о катаклизмах и ужасах. Зло в разных своих проявлениях, убийства, войны, эпидемии и катаклизмы повторяются с какой-то периодичностью, через 100, 150, 200 лет… Это было и будет. А добро, талант, гениальность - неповторимы. Нельзя предсказать, что завтра (или через 10, 100 , 1000 лет) родится гений. К сожалению, много вопросов "туда", "наверх"… Поэтому я стал агностиком. Верю в высшие силы, но не хочу главенства какой-либо веры, праведной над неправедной. Для меня Бог в любом проявлении таланта, даре, красоте и, конечно, в природе.

О новых национальных особенностях

— "Особенности национальной больницы" - это сценарий "Волонтер" Рогожкина. У Саши было много нереализованных сценариев, которые лежат у его сына Кости. Меня пригласили сниматься в фильме молодого режиссера Светлова под рабочим названием "Волонтер". Деньги скромные, роль небольшая - Художник: мой герой разглядывает пятна протечек на грязном потолке и видит в них картины великих мастеров. Это тема Александра Рогожкина, который был художником по одному из образований, историком по второму, по третьему - сценаристом и режиссером. Все ипостаси имели место в его творчестве. Александр Владимирович даже в красном терроре "Чекиста" видел картины Босха и Гойи - таков и мой Художник.

Я согласился сниматься, считая это святой обязанностью, решил, что это фильм памяти Рогожкина. Человека, который меня рассмотрел 40 лет назад на своей первой полнометражной картине "Ради нескольких строчек", большого художника, с которым я дружил тыщу лет…

Мое мнение: назвать фильм в итоге "Особенности национальной больницы" - просто неприлично. Продюсер Алексей Учитель вряд ли хотел бы, чтобы все его фильмы назывались "Матильда возвращается", "Матильда 2" и так далее… Я бы и сниматься не стал. Надеюсь, что другие сценарии Мастера не постигнет такая же участь. Фильм я еще не видел, но на афише меня нет, что странно при нынешнем названии… "Волонтер" от автора "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки", памяти Александра Рогожкина - такой слоган был бы для этой картины идеальной рекламой.

О новых ролях

— В мой юбилейный год выйдет несколько новых проектов: "Новые Жуки", второй сезон русского фэнтези "Волшебный участок", детский детектив "Любопытная Варвара", "Сказка сказывается". Также у меня главная роль в сериале про домового - "Афоня". Это не ремейк фильма Данелии 1970-х, где Афоню играл Леонид Куравлев, а самостоятельное произведение, история сказочная. Мой герой - добродушный пенсионер Семеныч, в прошлом - детский врач, а моего "маленького друга" играет харизматичный Тимофей Зайцев, популярный по сериалам "Ольга" и "Чича".