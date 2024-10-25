Актер Патрик Демпси вел переговоры о возвращении в фильм «Крик 7»

В марте инсайдеры говорили, что Кортни Кокс и Патрик Демпси вернутся к своим ролям в «Крике 7». Слова инсайдеров оказались верными, поскольку Кокс действительно снова сыграет журналистку Гейл Уэзерс, а вот с Демпси дела обстоят чуть сложнее.

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По словам Патрика, он уже вёл переговоры, чтобы вернуться к роли детектива Марка Кинкейда. Сейчас актёр ждёт, когда ему вышлют сценарий, но пока этого не произошло.

Я жду сценарий. Об этом уже говорили, но я пока ничего не видел, так что посмотрим, что получится.

Напомним, ранее от съёмок в картине отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую уволили из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться по поводу повышения гонорара.

Режиссёром «Крика 7» выступит Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». Премьера фильма «Крик 7» состоится 27 февраля 2026 года.