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Актёр Патрик Демпси вёл переговоры о возвращении в фильм «Крик 7»

В марте инсайдеры говорили, что Кортни Кокс и Патрик Демпси вернутся к своим ролям в «Крике 7». Слова инсайдеров оказались верными, поскольку Кокс действительно снова сыграет журналистку Гейл Уэзерс, а вот с Демпси дела обстоят чуть сложнее.

Актер Патрик Демпси вел переговоры о возвращении в фильм «Крик 7»
© globallookpress

По словам Патрика, он уже вёл переговоры, чтобы вернуться к роли детектива Марка Кинкейда. Сейчас актёр ждёт, когда ему вышлют сценарий, но пока этого не произошло.

Я жду сценарий. Об этом уже говорили, но я пока ничего не видел, так что посмотрим, что получится.

Напомним, ранее от съёмок в картине отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую уволили из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться по поводу повышения гонорара.

Режиссёром «Крика 7» выступит Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». Премьера фильма «Крик 7» состоится 27 февраля 2026 года.

Актеры
Крик
Дженна Ортега
Кевин Уильямсон
Кортни Кокс
Патрик Демпси