Веном против Бэйна: Том Харди рассудил, кто из них выйдет победителем

Том Харди выбрал победителя в схватке между Бэйном из «Бэтмена» и Веномом
Фанаты различных вселенных часто любят сталкивать лбами различных персонажей. А ещё больше люди любят спрашивать о подобном актёров или режиссёров, снимающих фильмы с героями.
Недавно Тома Харди спросили, кто победит в схватке — Веном или Бэйн (Том играл его в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды). Актёр считает, что победителя в этом сражении не будет.
«Я думаю, что это будет ничья. Я думаю, они продолжат борьбу».
Увидеть Харди в образе Эдди Брока (Венома) можно в фильме «Веном: Последний танец». Мировая премьера ленты уже состоялась, но в России фильм не вышел. Лента доберётся до страны позже.