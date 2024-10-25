Веном против Бэйна: Том Харди рассудил, кто из них выйдет победителем

Фанаты различных вселенных часто любят сталкивать лбами различных персонажей. А ещё больше люди любят спрашивать о подобном актёров или режиссёров, снимающих фильмы с героями.

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Недавно Тома Харди спросили, кто победит в схватке — Веном или Бэйн (Том играл его в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды). Актёр считает, что победителя в этом сражении не будет.

«Я думаю, что это будет ничья. Я думаю, они продолжат борьбу».

Увидеть Харди в образе Эдди Брока (Венома) можно в фильме «Веном: Последний танец». Мировая премьера ленты уже состоялась, но в России фильм не вышел. Лента доберётся до страны позже.