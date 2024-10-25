Дмитрий Дюжев рассказал о роли Джо Байдена в сериале «Гудбай»

С 28 октября в 21:00 на ТНТ выходит комедийный сериал «Гудбай», главным героем которого стал Джо Байден. По сюжету президент США инкогнито посещает Россию и совершенно случайно остается здесь жить. Политик селится в хрущевке, устраивается учителем английского языка в школу и пытается понять загадочную русскую душу. Роль Байдена в проекте исполнил Дмитрий Дюжев. Накануне премьеры мы узнали у артиста, насколько сложно было перевоплотиться в главу американского государства — и в чем ему здесь помог Джим Керри.

© Газета.Ru

Какой была ваша реакция, когда вам предложили сыграть Байдена?

— Знаете, когда мне сделали это предложение, то я первым делом представил свой образ из другого проекта ТНТ — «Ресторан по понятиям». У моего персонажа кличка Кувалда, и каждый день я буквально надевал ростовую куклу — специальный костюм с молнией на спине, придающий грубость и массивность фигуре. Это тоже персонаж с сильно измененной внешностью. Поэтому я и задумался: кому пришла идея, что после вот Кувалды я смогу исполнить роль, скажем так, стройного и очень пожилого человека. Когда пришел на пробы, то выразил свое удивление. Однако сценарист Александр Федаев сказал, что видит меня в подобном образе.

Что вы ответили?

— То, что мне нужно потратить определенное время на изучение персонажа. Я привык так работать: нужно найти прообраз героя, пожить с ним, понаблюдать. Понять, как он одевается, ест, выполняет какие-то бытовые вещи. Из этого же и состоят настоящие люди. Мне не хочется что-то додумывать и выпускать искусственно собранного человека. Конечно, я видел Байдена в новостях, как и все. Вот это свое поверхностное впечатление я и изобразил на пробах в той сцене, что была написана. Честно говоря, подумал, что получилось очень просто, без глубины. Однако выяснилось, что мои пробы потом показали руководству, наложив лицо настоящего Байдена. Как эта технология называется?

Дипфейк?

— Да, именно! Короче говоря, все остались в восторге, потому что посчитали, что физика и голос идеально подходят для персонажа. Единственной проблемой было лицо. Это кино, и тут нужны крупные планы, без них никак. Так что мы стали все искать человека, способного сделать из меня Байдена.

Сложно ли было примерить на себя этот образ? Использовали пластический грим?

— Мы его попробовали. Сделали слепок лица, а потом силиконовую маску. Был назначен тестовый день. Увы, опыт оказался неудачным. На общем плане все выглядело хорошо и узнаваемо, действительно Байден. Но стоило камере подойти ближе, становилось понятно, что это неживое лицо. Невозможно снимать крупные планы с той маской. Хорошо, что продюсеры потратились на тестовый день, потому что, если бы это все случилось на съемках, потеряли бы гораздо больше!

Как в итоге вышли из положения?

— После неудачи с пластическим гримом я был расстроен: подумал, что президента США мне уже не сыграть. Такая роль для актера — счастливый билет, потому что создавать в кино образ человека, которого знает весь мир, невероятно азартно. Конечно, это и большая ответственность, что я хорошо понял, когда играл Петра Алексеевича Романова . Артисты — люди сомневающиеся. Вот начинаешь думать: вчера ты был Кувалдой, и все верили в то, что ты — Кувалда, хотя в реальной жизни у вас с ним нет ничего общего. Как и с 50 или 60 другими сыгранными персонажами до этого. Но все равно начинаешь думать: ну и какой из тебя Байден?! И вот, когда мне казалось, что ничего не случится, раздался звонок: «Дима, мы нашли гримера! Она тебя нарисует!» Есть такая очень талантливая Николь Демидова. Она обожает свое дело и работает как настоящий художник. Николь оказалась способна «нарисовать» Байдена, только у нее было одно условие — нужно сбрить волосы. Дело в том, что я также носил небольшой паричок, и, если надевать его на голову, даже в специальной шапочке, все равно форма головы меняется.

Легко ли для вас было расстаться со своей шевелюрой?

— Нет, для человека, у которого все в порядке с волосами и он не бреет голову в обычной жизни, это испытание. Ты вынужден ходить в каких-то шапках, кепках, капюшонах. Ощущение, что все время раздетый, есть дискомфорт.

Но оно того стоило?

— Да, потому что когда Николь меня побрила, мы надели парик, она нарисовала лицо... Ее краски точно имеют какую-то магию, потому что это совершенно непонятно, как работает. Но вот в конце она чем-то брызнула в меня, кожу защипало, я посмотрел на себя в зеркало… и увидел его!

Что для вас оказалось самым сложным в съемках?

— Наверное, принятие меры ответственности. У нас была замечательная съемочная группа — я таких давно не встречал. Просто максимальный коэффициент таланта! Наш продюсер для каждого цеха собрала очень одаренных людей. Все образованные, культурные, мотивированные. Даже у монитора как-то по-умному разговаривали. Все очень четко: вовремя и в рамках бюджета. При том, что съемки проходили практически каждый день с одним выходным в неделю, мы работали с невероятным удовольствием, поддержкой и любовью к друг другу. Мне кажется, что в какой-то момент это даже перенеслось и на моего героя Джо. Вдруг стал получаться обаятельный пожилой человек, который реагирует на какие-то понятные нам всем вещи как иностранец. Где-то он в полнейшем восторге, что-то вызывает у него невероятное удивление. Так что образ стал харизматичным.

В какой-то момент мы отсмотрели часть отснятого материала и поняли, что Джо настолько обаятельный, что мы в него влюбляемся. Но подождите, у нас же нет цели влюбить зрителей в американского президента! Так что мы немного подумали и решили некоторые вещи поменять. Получилась двуличная роль, что называется, со вторым дном. С одной стороны — это обаятельный пожилой человек, умеющий все время улыбаться и щурить глазки, но у него есть и иная сторона. Знаете, ведь Джо Байдена очень хорошо пародирует Джим Керри. Это в принципе один из моих любимых актеров еще из 90-х годов, когда мы смотрели его фильмы в видеосалонах. Так вот, Джим Кэрри приоткрыл мне завесу тайны. В одной из пародий он сказал: «Знаете, почему я так часто улыбаюсь?! Видимо, потому, что слишком долго ходил на курсы борьбы с гневом». Так что я благодарен Джиму Керри за то, что он проделал большую работу до меня и в каком-то смысле передал свой творческий опыт.

Как вы думаете, будет ли какая-то реакция за рубежом на сериал и вашу роль в нем?

— Знаете, когда ТНТ разослали пресс-релиз о том, что в принципе такой проект снимается, об этом написали все. А от дружественных людей из Франции мы узнали, что там какой-то канал даже целую программу о нас снял — обо мне, режиссере, сценаристах. Задавались вопросом, что же это за люди, что решились снимать сериал про американскую власть. И кто же этот смельчак из России, который будет играть Байдена. У меня уже есть санкции от Канады и Латвии, если будут еще и от США до кучи, ну и что?! Я не боюсь.