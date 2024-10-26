«Я бы хотел получить российское гражданство»: куда пропал Роберт Де Ниро

Американский актер двукратный обладатель премии «Оскар» Робер Де Ниро в 81 год продолжает сниматься в кино. Какие известны последние новости о его новых проектах и личной жизни, как он относится к России и Украине?

© globallookpress

Что известно о личной жизни Де Ниро

Первой женой Роберта Де Ниро была актриса и певица афроамериканского происхождения Дайэнн Эббот. У пары родился сын Рафаэль, также артист удочерил дочь супруги от другого брака Дрену, но спустя 10 лет они развелись.

На протяжении нескольких лет Де Ниро состоял в отношениях с фотомоделью Туки Смит. С помощью суррогатной матери знаменитости завели детей — Джулиана Хенри и Аарона Кендрика. В 1997 году Де Ниро женился второй раз — на бывшей стюардессе Грейс Хайтауэр, которая родила ему сына Эллиота Де Ниро и дочь Хелен Грейс Де Ниро. Спустя 20 лет брак распался.

В 79 лет Де Ниро в седьмой раз стал отцом. Девочку, которую назвали Джиа Вирджиния Де Ниро-Чен, родила его новая возлюбленная Тиффани Чен, она младше актера на 40 лет.

Правда ли, что Де Ниро хотел получить российский паспорт

Роберт Де Ниро не единожды был в России. В 1987 году он возглавлял жюри Московского международного кинофестиваля, а в 2009 году на Большой Дмитровке лично открыл первый ресторан Nobu — московский филиал крупной сети японских ресторанов.

В 2015 году он открыл еще один ресторан Nobu в Москве. На торжественном мероприятии при общении с прессой он ответил на вопрос о том, хотел ли получить российский паспорт.

«Возможно, я бы хотел получить российское гражданство. Как вы понимаете, это сложная ситуация, так что посмотрим, пока нельзя предугадать», — отметил артист.

Что Роберт Де Ниро говорил об Украине

Роберт Де Ниро после начала спецоперации, выступая перед студентами Кембриджского университета, рассказал о своем отношении к происходящим событиям.

«В мире происходят разные вещи, и если у вас есть голос и вы видите, что происходит, вы имеете право что-то сказать об этом. Вы должны. Вы видите, что сейчас происходит на Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно. Это так просто. Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности — в правде"», — сказал он.

Актер также отметил, что не уверен в том, что санкции могут оказать давление на Россию.

«Санкции — я не знаю, как это на самом деле работает, ну я вроде как знаю, но я не знаю, насколько они кусаются, какие у них зубы, — это действительно мне неизвестно», — высказался Де Ниро.

Свою поддержку в адрес украинской стороны актер также выразил во время беседы с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком в мае 2024 года. Как отметили в правительстве Киева, Де Ниро пообещал посетить страну, когда будет такая возможность.

Чем сейчас занимается Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро в 81 год продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ним состоялась премьера картины «Игры возмездия», также актер снялся в фильме «Мудрые парни», премьера которого назначена на 2025 год.

Несмотря на творческую деятельность, Де Ниро признается, что сейчас его главная задача — остаться в живых. По словам артиста, он старается больше времени уделять детям, несмотря на то, что уже не может выполнять физическую работу по уходу за маленькой дочерью.