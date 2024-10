Помощь Украине, задержание, скандальный развод: как живет Риз Уизерспун

Американская актриса Риз Уизерспун продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни, как она поддержала Украину?

Что известно о личной жизни Уизерспун

В 1999 году Риз Уизерспун снялась в фильме «Жестокие игры» с Райаном Филиппом, который впоследствии и стал ее первым мужем. В браке родились дочь Ава и сын Дикон.

В 2005 году артисты объявили о расставании. Бракоразводный процесс длился два года и был скандальным: Уизерспун и Филипп спорили в суде о праве единоличной опеки над детьми и нелестно отзывались друг о друге. Филипп обвинял бывшую жену в том, что она поставила карьеру на первое место и перестала уделять ему внимание и время, а Уизерспун упрекала его в зависти к ее успехам и злоупотреблении запрещенными веществами и алкоголем. Помимо этого, в СМИ неоднократно публиковалась информация о том, что причиной развода пары стала измена актера.

В конце концов бывшим супругам удалось договориться по поводу опеки детей и ради них построить приятельские отношения.

«Первое время после развода я еще как-то держалась. Скорее всего, на адреналине. А месяцев через девять началось страшное: помню, как внезапно оцепенела в машине и не могла заставить себя пошевелиться. Это был паралич длиной в несколько недель: я не хотела никого видеть, не хотела ничего чувствовать, даже дышать не хотела. Подруги старались меня расшевелить, таскали куда-то, возили в школу моих детей», — вспоминала Уизерспун.

В 2011 году актриса вышла замуж во второй раз: ее избранником стал киноагент Джим Тот. В 2012 году у супругов родился сын Теннесси.

В марте 2024 года Уизерспун объявила о разводе с Тотом.

«Мы провели вместе много замечательных лет и будем идти дальше с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением друг к другу после всего, что мы вместе создали», — сообщила она в соцсетях.

В каком скандале была замешана Уизерспун

В 2013 году Риз Уизерспун и Джима Тота арестовали за вождение в нетрезвом виде и хулиганство. Пара возвращалась с вечеринки, и, когда полиция решила проверить сидевшего за рулем Тота на алкоголь, актриса в состоянии алкогольного опьянения начала скандалить и оказала сопротивление при задержании. Чтобы утихомирить Уизерспун, офицеры надели на нее наручники.

Тогда супругов доставили в отделение полиции и после оформления документов выпустили под залог. Спустя время Уизерспун официально извинилась перед полицейскими и объяснила свое поведение стрессом из-за тяжелого развода родителей.

Как Уизерспун поддержала Украину

8 марта 2022 года Риз Уизерспун опубликовала в Stories в Instagram (деятельность в РФ запрещена) слова поддержки в адрес Украины и оставила ссылки на организации, которые помогают украинским семьям.

«Мысли о женщинах и детях Украины тяжело ложатся на мое сердце в этот Международный женский день. Вот три организации, которые делают большую работу, чтобы предоставить ресурсы нуждающимся семьям», — прокомментировала актриса.

Чем сейчас занимается Уизерспун

Риз Уизерспун продолжает творческую деятельность.

В 2023 году вышла мелодрама «К тебе или ко мне?» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Динь-динь», «Вы сердечно приглашены», Men Are from Mars, Women Are from Venus, «Список желаний» и «Блондинка в законе — 3» с Уизерспун.

Помимо актерской деятельности, она активно занимается продюсированием. В 2012 году вместе с продюсером Бруной Папандрея Уизерспун основала компанию Pasific Standard. В 2016 году Папандрея уехала в Австралию, а Уизерспун получила полный контроль над бизнесом и решила его расширить. Так, продюсерская компания стала дочерней структурой медиахолдинга, который она назвала Hello Sunshine.

Благодаря продюсерскому бизнесу Уизерспун оказалась на 90-м месте среди самых влиятельных женщин планеты с состоянием в $240 млн долларов по версии журнала Forbes.

В октябре также стало известно, что актриса напишет свой дебютный роман. В качестве соавтора ей помогает автор детективных романов-триллеров Харлан Кобен, однако в основе лежит именно оригинальный замысел Уизерспун. Книга должна выйти осенью следующего года. В разработке также находится экранизация будущего романа.