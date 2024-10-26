Поддержка Украины, бездетность: как живет Дженнифер Энистон

Американская актриса Дженнифер Энистон в 2022 году высказалась в поддержку Украины. Что она сказала, чем занимается сейчас, почему у нее нет детей?

© globallookpress

Что известно о личной жизни Энистон

Дженнифер Энистон была замужем за коллегой Брэдом Питтом с 2000 по 2005 год. Супруги развелись из-за того, что Питт ушел к Анджелине Джоли, с которой он познакомился на съемках фильма «Мистер и миссис Смит».

«Никогда не пожалею о тех годах, что провела с Брэдом. Это были потрясающе интенсивные, прекрасные и сложные времена», — комментировала Энистон.

После развода с Питтом у нее были романы с актерами Винсом Воном, Джоном Майером и Джерардом Батлером. В 2015 году она вышла замуж второй раз — за актера Джастина Теру. В 2018 году супруги развелись.

Сейчас Энистон не замужем. Детей у 55-летней артистки тоже нет.

«Эпопея "Ох, эта бедная, несчастная Джен, королева печали и страданий" страшно меня достала. Почему люди так уверены, что я несчастлива? Несчастлива в любви? Кто им это сказал? На самом деле я считаю, что мне очень даже везет в любви! А если кому-то не нравится, что я до сих пор не обзавелась детьми и мужем, ну так и не смотрите на меня, забудьте обо мне, наблюдайте за кем-нибудь другим, чья жизнь полностью укладывается в общепринятые рамки. У меня своя жизнь, свой опыт, и я нахожусь сейчас ровно в том месте, где должна», — заявляла она.

Энистон также признавалась, что в свое время очень хотела иметь детей, но у нее не получилось забеременеть.

«Я проходила ЭКО, пила китайские чаи, делала все что угодно, чтобы забеременеть», — вспоминала актриса.

Какие у Энистон есть секреты красоты

Дженнифер Энистон не единожды попадала в списки самых красивых и сексуальных женщин мира. У артистки есть несколько секретов красоты, которые помогают ей молодо выглядеть.

Так, Энистон против пластических операций и косметологических процедур. По ее мнению, «мышцы лица необходимо тренировать, а не парализовывать с помощью инъекций». Вместо этого актриса проходит микротоковую терапию лица — физиотерапевтическую процедуру, которая стимулирует мышцы, а также тонизирует и увлажняет кожу.

Помимо этого, Энистон пьет три-четыре бутылки воды в день и строго соблюдает режим сна. Она делает упор на правильное питание и ограничивает в своем рационе молочные продукты и глютен.

«Мое утро начинается со стакана воды комнатной температуры с долькой лимона. Потом я завтракаю черным кофе без сахара, яйцами, смузи, тостом из цельнозернового хлеба с авокадо и кокосовым маслом. Затем читаю газету, выгуливаю собак и отправляюсь на спорт», — рассказывала Энистон.

Также актриса активно занимается спортом: она много бегает и делает упражнения Booty Barre.

«Я много бегаю и занимаюсь упражнениями Booty Barre — это программа, которая основана на техниках из хореографии, пилатеса, балета и йоги в сочетании с атлетическими нагрузками. Каждая тренировка включает в себя занятия на растяжку и гибкость, а также силовые и кардионагрузки», — объясняла она.

Как Энистон поддержала Украину

В 2022 году в Международный женский день Дженнифер Энистон в соцсетях поддержала украинских женщин и заявила, что она восхищается ими.

Также она рассказала о киевской организации, позволяющей делать пожертвования для прямой поддержки украинских солдат предметами первой необходимости, едой и припасами. Помимо этого, актриса сообщила, что тоже перечислила деньги для украинских беженцев.

Чем сейчас занимается Энистон

Дженнифер Энистон продолжает творческую деятельность.

В 2023 году вышла комедия «Убийство в Париже» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Дрянные мамочки», Hail Mary и Untitled Jennifer Aniston / Sophie Goodhart Project с Энистон.