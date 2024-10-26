Дюжев объяснил, почему запрещает своим детям смотреть «Бригаду»

Актер Дмитрий Дюжев, сыгравший в криминальных фильмах "Бригада" и "Жмурки", считает, что подросткам, не знакомым с Библией и книгами по истории, не стоит смотреть художественные фильмы о преступности. Об этом артист сказал в интервью ТАСС.

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Рассуждая о собственных сыновьях, Дюжев отметил, что не привлекает их внимание к своим фильмам, а особенно - к ролям в криминальных кинокартинах.

«Специально я им ничего не показываю, а тем более криминальные роли, — пояснил актер. — У нас дома нельзя смотреть "Бригаду" или "Жмурки". Одному сыну сейчас 9 лет, другому 14, им точно такое рано»‎.

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«Мне кажется, что молодому подрастающему поколению не нужно видеть подобные примеры, — добавил Дюжев. — У них нет достаточного опыта, еще не сформировалось мировоззрение, они не познали, какими бывают люди, что ими движет и почему»‎.

Артист рассказал, что в его доме, в частности, есть "История государства российского", Библия, собрание пословиц Даля, словарь Ожегова.

«Вот это то, что нужно сначала освоить, понять эту мудрость, иметь ее как основу. Только потом можно будет смотреть такое кино», — убежден Дюжев.

Рассуждая, в целом, о всплеске интереса кино к криминальному миру 1990-х годов, актер отметил, что многое зависит от мотивации персонажей и финала фильмов.

«Режиссеры и продюсеры занимаются исследованием этого времени, — сказал Дюжев. — Вопрос лишь в том, кто, что и как будет писать. Какая мотивация героев? Какой финал ждет персонажей? Потому что не должно быть так, чтобы человек посмотрел кино, где герои творят ужасные вещи, вдохновился и пошел на улицу делать то же самое. Тут уже решает финал»‎.

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«Вы знаете, что, когда Алексей Сидоров снимал "Бригаду", все ему вокруг говорили, что нужен открытый конец», — продолжил Дюжев, добавив, что режиссеру предлагали сделать несколько сезонов сериала.

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«Да, дескать пусть будут второй, третий, четвертый сезоны, — сказал актер. — Однако Сидоров был принципиален: эти пацаны могут либо погибнуть, либо сесть. Ну, кто-то один останется живым, хотя и несчастным. "Бригада" - законченная история. Какая бы красивая жизнь, достаток и вседозволенность у них не были, остается вина, и обязательный финал, отражающий сущность»‎.

Сериал "Бригада" Алексея Сидорова 2002 года называли первой попыткой снять гангстерскую историю наподобие "Однажды в Америке" и "Крестного отца" на отечественном материале. 15-серийный сериал рассказывает о событиях 1989-2000 годов. Фильм "Жмурки" Алексея Балабанова - криминально-комедийный боевик 2005 года.

Полная версия интервью будет опубликована в 10:00 мск.