Дмитрий Дюжев рассказал, как на него повлияли съемки проекта о Романовых

Актер Дмитрий Дюжев рассказал в интервью ТАСС о том, как изменилось его мнение о Григории Распутине после того, как сыграл его в проекте "Романовы: преданность и предательство". По словам Дюжева, на пробы он пришел со школьным объемом знаний о Григории Распутине и впечатлениями от фильма "Агония" Элема Климова, где роль Распутина сыграл Алексей Петренко.

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«‎"Святой черт", гуляка, пьяница, обманщик царя - вот так про него думают. Однако, режиссер Василий Чигинский сказал, нужно пройти определенный путь, чтобы погрузиться в материал и узнать Григория Ефимовича. О том, сколько о нем лгали, как писали небылицы в газетах, как появились его двойники, как английская разведка втерлась в доверие к князю Феликсу Юсупову, убившего с заговорщиками Распутина. А ведь это был сибирский мужик, странник - тысячи километров ходил пешком как паломник, целитель», — рассказал он, добавив, что "все оказалось совсем не так, как я думал вначале".

По словам актера, проект выйдет в формате полнометражного кино и сериала.

«‎Съемки еще идут, мы начали работать в апреле 2024 года, а договор у меня до весны 2025-го», — пояснил он.

Дюжев также отметил, что ему всегда хотелось сыграть Распутина, а также Маяковского.

«‎Потому что у него такой большой контрапункт во внешности и характере. Внешность бьющая, ломающая. Мне кажется, что при большом таланте там все же была нехватка образования, и поэтому он в стихах начал выкручиваться чисто технически. Так что, возможно, если бы на "отлично" закончил школу, и не писал бы так, как мы знаем. Сыграть его невероятно интересно», — добавил он.

В центре сюжета художественного фильма (и одновременно сериала) "Романовы: преданность и предательство" последние годы семьи императора Николая II. Режиссером проекта выступает Василий Чигинский. Самого императора играет актер Виталий Кищенко, роль Александры Федоровны - Ксения Кутепова. Также в проекте снимаются Сергей Степанченко, Александр Лазарев-младший, Иван Колесников и другие артисты. Выйти в кинотеатральный прокат фильм должен в конце 2025 года.

Полная версия интервью будет опубликована в 10:00 мск.