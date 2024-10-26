Юрий Торсуев рассказал, каким был Николай Караченцов

Николай Караченцов был неповторимым и в кино, и в театре, поделился с NEWS.ru воспоминаниями советский и российский актер Юрий Торсуев. Артисты вместе снялись в культовом телефильме «Приключения Электроника» 1979 года. Торсуев исполнил роль Сыроежкина.

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«Как актер, Николай Петрович, конечно, один из самых ярких и неповторимых и в кино, и в театре. Даже в отрицательных ролях, которых у него немного, он вызывал симпатию у зрителей. Не у многих актеров это получалось», — признался коллега Караченцова.

Торсуев добавил, что артист был очень коммуникабельным. Караченцов с уважением относился ко всем партнерам на площадке, к съемочной группе, с громадным уважением относился к зрителям, а они отвечали ему тем же, вспомнил Торсуев.

«Для многих это пример взаимоуважения и любви. Он любил жизнь, боролся за нее даже после той трагедии, что случилась. Не сдался, что многое говорит о его характере. Сцена и съемочная площадки были для него не просто частью жизни. Он не играл, он жил», — заключил актер.

26 октября исполняется шесть лет со дня смерти Николая Караченцова. Артист не дожил до своего 74-летия один день.

Ранее актер Эммануил Виторган высказался о ремейках советских фильмов. Артист отметил, что в России их снимают вполне адекватное количество.