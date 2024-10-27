Актер Дятлов рассказал, мешает ли успех в кино его музыкальной карьере

Популярный актер театра и кино, исполнивший главную роль в сериале "Чкалов", но не менее любимый зрителями за фильмы "Последний богатырь", "Жизнь и судьба", "Улицы разбитых фонарей" или постановку "Преступление и наказание" в МХТ имени Чехова, где он сыграл Свидригайлова, все чаще дает концерты. Поет под гитару или с группой, ездит на гастроли с романсами, классикой Окуджавы и Высоцкого или собственными песнями и спектаклями.

Накануне очередного выступления заслуженный артист России Евгений Дятлов рассказал "РГ" о том, почему не остался в группе "АукцЫон", новых премьерах и о том, как он все успевает.

Осень еще в разгаре, а вы уже выходили на сцену 23 раза. Пушкин черпал вдохновение в болдинской осени. А что для вас идеальная творческая осень?

Евгений Дятлов: Такая, как сейчас. Красивая, спокойная, без каких-то природных потрясений типа слякоти и уныния, которые я не люблю. Тот, кто ведет дневники, наверное, даже записывает, что давно такой осени не бывало. В школе я тоже что-то записывал в тетрадку, но потом перечитал и был в ужасе от себя самого. С тех пор дневники не веду. Хотя по-прежнему, по-актерски подмечаю все, что происходит вокруг.

К этому меня приучили еще в театральном институте. От нас требовали, наблюдая современность, найти в ней для себя какой-то удивительный момент. Нам, студентам, надо было показать мастеру курса, какая мысль или идея пришла нам во время нашего наблюдения за жизнью и ее конфликтами. И с тех пор у меня к этому непрерывный интерес. Благодаря этому в мой репертуар, возможно, попадают некоторые песни. Хотя я всегда пою только те, которые мне нравятся.

Вы начинали петь в группе ленинградского рок-клуба "АукцЫон" конца 80-х. Там-то метких наблюдений было вдоволь, но те хиты, кроме "Дороги", вы не поете. Почему? Ведь на ваши концерты тогда ходили бы и поклонники рока?!

Евгений Дятлов: Я учился в театральном институте, когда меня позвали в "АукцЫон", оттуда как раз ушел солист Сергей Рогожин… Но я там пробыл недолго, о чем немного сожалею. Я не стал сразу фронтменом "АукцЫона", а мне хотелось славы: скорее, скорее! Да и петь хотелось побольше… Меня успокаивали: "Женя, потерпи!"… А я ждать не хотел, и ушел в другую группу ленинградского рок-клуба "Присутствие", где наоборот обещали все и сразу: "Петь будешь только ты! И если хочешь - приноси нам свои песни!" Это был вызов моим амбициям. И я его принял…

Каким вам запомнился "АукцЫон"?

Евгений Дятлов: "АукцЫон" остался в моей памяти особенной, дружной командой - самобытной, со своими взглядами на все происходящее и точно знающей, куда должна двигаться их, не закрепощенная никакими авторитетами, музыка. До сих пор люблю их песни. Недавно, я, кстати, ходил на концерт "АукцЫона". Мы снова общались с Леней Федоровым, Димой Озерским, Витей Бондариком и это была очень теплая встреча. Эх, если бы я остался в "АукцЫоне", то пел бы сейчас многие их песни. Но судьба сложилась иначе и теперь я исполняю их только за столом или в компании с друзьями.

Зато теперь вы поете программу "Ne Романс" с Оркестром народных инструментов имени Некрасова в Храме Христа Спасителя, и джаз - в "Академ Джаз клубе". Много разной музыки! Не боитесь запутать зрителей?

Евгений Дятлов: Как сейчас говорят: это совсем разные проекты. С оркестром я пою русские народные песни, романсы, иногда - хиты из кино. Это мой такой официальный образ. А в "Академ Джаз клубе", да и в других - уже совсем иной. Там я объединяюсь с замечательными музыкантами из группы Cocktail Project, которые иногда сопровождают и Дмитрия Харатьяна или Максима Дунаевского. И мы играем уже свои собственные произведения.

Но это не мешает мне иногда выйти на сцену и с гитаристом, чтобы исполнить авторскую песню: Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого. Или стихи Давида Самойлова уже на мою музыку. Эти три направления во мне мирно уживаются, и я ни в чем себе не противоречу.

Вы играли летчика Валерия Чкалова, капитана угрозыска Николая Дымова, почти сказочного Добрыню Никитича в "Последнем богатыре" и других персонажей. Этот опыт помогает на концертах, или скорее отвлекает?

Евгений Дятлов: Очень помогает - благодаря театральному институту я по-новому открыл для себя пение. Педагоги научили нас задумываться: как подходить к образу, кто лирический герой?! Потому что песни - это, по сути, - монологи. А если поешь песню из фильма, то это тем более - как новая роль. И ты находишь внутри себя звучание, свойственное тебе, передавая его персонажу, от имени которого поешь. Ведь иногда я по-актерски замечаю, как некоторым исполнителям не хватает именно этого умения - найти "зерно" их лирического героя в песне. Вместо этого они просто голосят и упиваются своими вокальными возможностями. И это так далеко уносит их от содержания песни, что забывается смысл, который вложили в нее композитор и поэт.

Значит ли это, что ваш успех в песне - это отдельная наука?

Евгений Дятлов: Я тоже иногда скатываюсь на то, что вокальный полет сводит с ума и меня самого. И я тоже летаю, постепенно отлетая далеко от сути своего персонажа. Но утешаю себя тем, что иногда мне это простительно. Ведь я с самого начала не позиционировал себя как профессиональный певец. Пение было для меня как отдушина и как альтернативное существование на сцене, помимо драматических спектаклей. Это была достройка себя самого…

Поэтому я никогда не занимался этими механизмами, которыми обязан пользоваться успешный певец-профессионал: создание хита, продавливание его в хит-парады, следование запросу аудитории, необходимость следовать формату. А мне было интересно просто утвердить себя перед самим собой: могу ли я петь? Захотят ли меня слушать?! И, как оказалось, да! У меня появилась своя аудитория, которая постепенно вырастала от десяти человек, до больших залов (скоро у Дятлова премьера и в Светлановском зале Московского международного дома музыки, вмещающем 1700 зрителей, - "РГ".). Мне просто нужен был мой слушатель, и я его нашел.

Останется ли у вас время и на кино?

Евгений Дятлов: Недавно снялся в сериале "Медвежий угол", который сейчас, кажется, переименовали в "Волчий берег". Потому что у меня появились спектакли и концерты, часто зовут в телепередачи. И чтобы успеть везде, где мне интересно, я иду, не оглядываясь.

А если появляется свободное время, то заполняю его тем, что помогает мне лучше понять или открыть для себя мир, в котором я существую. И его людей. Недавно я, кстати, заметил, что люди в работе, которая им нравится, отбрасывают все лишнее, ненужное и наносное. И в них остается только все правильное, истинное, четкое, доброе и душевное, человеческое. Так мы планируем месяц, два, четыре. А теперь мои проекты расписаны уже и на год вперед.