Мескаль получил главную роль в «Гладиаторе 2» после 30-минутного звонка в Zoom

Ирландский актёр Пол Мескаль рассказал, как ему удалось заполучить главную роль в грядущем фильме «Гладиатор 2». Актёр подтвердил, что это произошло после короткой беседы с режиссёром картины Ридли Скоттом в Zoom — они пообщались около получаса, после чего его взяли в проект.

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Самое интересно, что Мескаль не проходил никаких прослушиваний — режиссёр поговорил о фильме всего лишь 10 минут. Остальное время актёр рассказывал Ридли Скотту о гаэльском футболе и слушал истории про семью режиссёра.

Я думал, что у меня будут пробы на камеру и прослушивания на «Гладиатора 2», но мы провели всего полчаса в Zoom. Из них мы говорили 10 минут о роли, а затем 20 минут о гэльском футболе, его собаке и жене. Я думал, что разговоров будет больше, но через несколько недель он позвонил мне и предложил сыграть главную роль. Я думаю, что он действует инстинктивно — на съёмочной площадке и за её пределами — и я очень рад, что всё прошло именно так.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября, а до США лента доберётся лишь 22-го числа. Картина также выйдет и в России — отечественные кинотеатры уже анонсировали неофициальную премьеру ленты.