Умерла создательница культовых сериалов «‎Звездного пути» Джери Тейлор

24 октября скончалась номинант премии "Эмми" Джери Тейлор. Тейлор - американская продюсер, режиссер, сценарист и писательница, в первую очередь известная как одна из создательниц "Звездного пути".

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На ее счету - несколько сотен эпизодов шоу "Звездный путь: Вояджер" (шоураннер), "Звездный путь: Следующее поколение", "Звездный путь: Дальний космос 9", а также побочные проекты. Например - разработка видеоигры "Звездный путь: Вояджер" и ряд романов во вселенной франшизы.

Среди других работ Тейлор - "Голубой гром", "Маленький домик в прериях", "Частный детектив Магнум", "Полуночная жара", масса других.

О ее кончине сообщает IMDb. Коллеги печальное сообщение в соцсети подтвердили. Детали не приводятся.