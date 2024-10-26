«Холоп», новая любовь, связь с РФ: как живет турецкий актер Керем Бюрсин

Турецкий актер Керем Бюрсин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, связан ли с Россией, с кем встречается?

Что известно о карьере и личной жизни Бюрсина

Керем Бюрсин родился 4 июня 1987 года в Стамбуле.

В его фильмографии более 20 работ. Артист снимался в таких лентах, как «Киллиан», «Призрак императорского дворца», «В ожидании солнца», «Шепни, если забуду», «Дело чести», «Этот город последует за тобой», «Жизнь отдам», «Великолепная двойка», «Постучись в мою дверь», «Детки в порядке» и других.

«В моей обычной жизни я тот, кто любит играть на Playstation, медитировать, читать книги, я больше одинок, но также развлекаюсь с друзьями. По сравнению с тем, что было раньше, мало что изменилось. Тот, кто любит веселиться, когда весело и хорошо, когда не очень. И в последнее время я начал очень интересоваться обратной стороной этого бизнеса. Поэтому большая часть моего свободного времени уходит на сценарии», — рассказывал он журналу Re Touch.

Бюрсин не женат. Детей у 37-летнего актера тоже нет.

«Иногда идея завести ребенка приходит мне в голову, но это очень большая ответственность. Поэтому пока что нет. Это просто идея, которая иногда появляется в моей голове, но не более того», — объяснял он.

Бюрсина связывали романы с коллегами Ягмур Танрысевсин, Серенай Сарыкаей, Мелисой Шенолсун и Демет Оздемир. На съемках сериала «Постучись в мою дверь» он познакомился с актрисой Ханде Эрчел и спустя время начал встречаться с ней, однако в 2022 году пара рассталась.

Недавно стало известно, что сейчас Бюрсин встречается с Мелисой Тапан, наследницей могущественной династии Сабанджи, одной из самых влиятельных семей Турции.

«Я очень счастлив и чувствую, что моя жизнь стала ярче. Наши отношения начались очень хорошо», — признался актер в интервью турецкой журналистке Бирсен Алтунташ.

При этом имя Мелиссы Тапан артист не раскрывал, однако Алтунташ утверждает, что речь идет именно о ней.

Как Бюрсин связан с Россией

В марте этого года стало известно, что Керем Бюрсин сыграет главную роль в турецкой адаптации российской комедии «Холоп». Картина получила название «Холоп в Турции».

«Турецкая версия фильма сохранит концепцию о перевоспитании мажора. Сюжет развернется вокруг главного героя по имени Мете, избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Старт съемок запланирован на июнь, османский город воссоздадут в знаковых локациях сериалов „Великолепный век“ и „Эртугрул“», — сообщила пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Чем сейчас занимается Бюрсин

Керем Бюрсин продолжает творческую деятельность.

В 2023 году вышел сериал «Если сильно полюбишь» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Холоп в Турции», Mavi Magara и «Необычная история» с Бюрсином.