Слухи о переезде и поездка в РФ. Как живет турецкий актер Кыванч Татлытуг

Турецкий актер Кыванч Татлытуг обрел популярность благодаря роли Бехлюля в сериале «Запретная любовь». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что связывает его с Россией?

Чем известен Татлытуг

Кыванч Татлытуг родился 27 октября 1983 года в турецком городе Адан. В студенческие годы он прошел курсы при модельном агентстве в Стамбуле и начал выходить на подиум. В 2001 году стал победителем конкурса «Лучшая модель Турции», а через год завоевал звание «Лучшая модель мира».

Дебют Татлытуга в кино состоялся в 2005 году в сериале «Серебро», где он сыграл главного героя Мехмета. Широкая популярность пришла к актеру после выхода мелодрамы «Запретная любовь». Также он снимался в проектах «Менекше и Халиль», «Эзель», «Кузей Гюней», «Курт Сеит и Александра», «Отважный и красавица», «Столкновение», «Семья» и других. На данный момент в его фильмографии 18 работ.

Что известно о личной жизни Татлытуга

Кыванч Татлытуг в разные годы состоял в отношениях актрисой Азрой Акын, телеведущей Мелтем Камбул и французской моделью Флоренс Юджин.

В 2016 году он обручился со стилистом и гримером Башак Дизер. Церемония бракосочетания проходила в посольстве Турции в Париже. В 2022 году у супругов родился сын Курт Эфе.

Что связывает Татлытуга с Россией

Кыванч Татлытуг в 2014 году посетил Россию в рамках съемок ленты «Курт Сеит и Александра». Первые серии турецкого сериала были отсняты в Санкт-Петербурге, поскольку главные герои проекта по сюжету родились и познакомились в царской России.

Больше всего в поездке на Татлытуга произвели впечатление российские морозы.

«Суровые российские морозы! Было очень холодно. Мы снимали даже при температуре −30 градусов, поэтому мне приходилось надевать несколько комплектов термобелья. На прогулке мы услышали, как хрустят наши бороды, и подумали, что они вот-вот отвалятся», — делился он.

Чем сейчас занимается Татлытуг

Кыванч Татлытуг в 40 лет продолжает творческую деятельность, он работает актером и моделью. Последними на экран с ним вышли ленты «Семья», «Бога Бога» и «Заканчивается посадка на рейс в Стамбул».

В январе 2024 года в турецких СМИ появились новости о переезде актера вместе с семьей в Лондон. Утверждалось, что он перебрался в Англию ради образования сына, который в скором времени пойдет в детский сад. Однако Татлытуг опроверг эту информацию.