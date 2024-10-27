Как Том Харди из мелкого вора и наркомана стал звездой Голливуда

В Голливуде Тома Харди считают актером-хамелеоном. Он с легкостью меняется внешне и внутренне от фильма к фильму и выглядит одинаково убедительным как в роли положительного героя, так и в образе законченного психопата. При этом особенно хорош Харди в амплуа плохих парней и суперзлодеев, за что уже удостоился звания «молодого Роберта Де Ниро». Такой же разносторонний он и в обычной жизни. Актер не скрывает своего изобилующего сомнительными историями прошлого: еще во время учебы в элитной частной школе в Лондоне он практически скатился на самое дно из-за алкоголя и наркотиков. В рамках цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как Харди нашел в себе силы начать все с чистого листа, поборол наркозависимость и стал мировой звездой с многомиллионными гонорарами и армией верных поклонников.

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«Я был готов продать мать за очередную порцию крэка»

Том Харди известен своей откровенностью в разговорах с журналистами. Пожалуй, единственная тема, которую он принципиально не обсуждает в интервью, — это семья и дети. При этом о своем детстве и пагубном пристрастии к наркотикам и алкоголю он рассказывал неоднократно.

Актер больше двух десятилетий остается трезвым, но периодически все равно вспоминает о времени, когда у него была зависимость. Так, во время визита на телешоу «Доброе утро, Британия» он в очередной раз эмоционально поделился неприятными для него подробностями.

«Всю свою жизнь я был самым настоящим алкоголиком. В 16 лет я был готов продать мать за очередную порцию крэка», — Том Харди.

Харди также признался, что начал употреблять алкоголь в 11 лет, в 13 уже употреблял галлюциногены, а в 15 — плотно сидел на кокаине и других наркотиках. В 2003 году из-за зависимости актер оказался на грани жизни и смерти.

Юность под знаком пагубных пристрастий

Что именно спровоцировало его на то, чтобы попробовать запрещенные вещества, Харди затрудняется ответить до сих пор. Его детство не было трудным или полным лишений. Он был единственным ребенком писателя и сценариста Эдуарда Харди и художницы Энн Харди. Мальчик воспитывался в любви, наслаждался свободой, которая царила в творческой и либеральной семье, и ни в чем не знал недостатка.

При этом родители старались дать сыну лучшее образование, для чего отдали его в престижную частную школу.

«Я был всегда окружен заботой своей матери. Наш дом был полон книг и музыки. Подарки и поездки за границу прилагались. Дорогое частное образование — его я тоже получил», — рассказывал позднее Харди.

Однако по натуре он был бунтарем, стеснялся своего происхождения и чувствовал вину за привилегированность. Бороться с этими переживаниями он решил с помощью пива.

После первого глотка алкоголя жизнь Тома покатилась по наклонной. Ему было всего 11 лет, когда в школу пришел полицейский, чтобы рассказать об опасном влиянии на организм паров клея. По признанию Харди, его первой мыслью после этой лекции было: «О, да я знаю, где все это достать!»

Юность будущего актера прошла в алкогольно-наркотическом угаре — эксперименты с запрещенными веществами стали его любимым хобби. Он совершенно вышел из-под контроля и к 15 годам ради дозы был готов на любые преступления. Среди прочих прегрешений трудный подросток был задержан за угон автомобиля, после чего исключен из школы.

«В 15 нас с приятелем арестовали за угон мерседеса — мы решили прокатиться. И у нас был пистолет. Мы не сели только потому, что отец приятеля, дипломат, нажал на бывших одноклассников в верхах полиции», — Том Харди.

Следующие 11 лет Харди прожил так, будто они были последними в его жизни — и они действительно могли оказаться такими. Из-за затянувшегося бунта у будущей звезды Голливуда испортились отношения с родителями. Он ушел из дома, перебивался случайными подработками и продолжал с бешеной скоростью скатываться на дно жизни.

«Я пил и принимал наркотики. По утрам удивлялся тому, что вообще проснулся. Каждый день одно и то же — я извинялся перед любимыми за свое поведение и, понимая, что натворил, продолжал», — Том Харди.

В 1998 году Том от нечего делать принял участие в конкурсе «Найди супермодель», выходившем на британском телеканале Channel 4 и победил в нем. Наградой ему стал выгодный контракт с престижным модельным агентством, но из-за наркотиков и алкоголя он потерял эту работу на самом старте.

Именно тогда Харди и решил попробовать свои силы в Голливуде. Правда, последствия совершенных преступлений чуть не лишили его этой возможности. У начинающего актера возникли трудности с оформлением визы при первом посещении США. Иммиграционный офицер пошел ему навстречу и разрешил въезд в страну только после того, как тот написал объяснительную записку, в которой обязался платить налоги и не нарушать закон.

«Я всегда был хорошим лжецом»

Несмотря на зависимости, свое призвание Харди нашел еще в детстве. В этом ему помогла мать, которая сначала отдала сына в детский театр, а когда тот хоть и с трудом, но получил аттестат, предложила поступить в школу драмы Лондонского университета искусств. Примерять на себя роли других людей Харди всегда нравилось, так что переезд в Голливуд был лишь вопросом времени.

«В конце концов это было единственным, что я умел делать. У меня многим была забита голова, но я не хотел заниматься тем, что считал скучным. Внимание удерживала только возможность играть, веселиться и манипулировать. Я всегда был хорошим лжецом и манипулятором, а актерское мастерство — это сочетание вранья и манипуляции», — Том Харди.

Голливуд был на редкость благосклонен к Харди. Ему не пришлось долго оббивать пороги кастинг-агентств и хвататься за любые роли. Практически сразу начинающий актер снялся в сериале «Братья по оружию», в котором его заметили продюсеры. Затем последовали полнометражные проекты «Черный ястреб» и «День расплаты», «Саймон», а в 2002 году вышел фантастический боевик «Звездный путь: возмездие», после премьеры которого о талантливом новичке узнал весь мир. Но Харди не испытывал радости от первых успехов: все его мысли были сосредоточены на том, где найти очередную дозу.

Переломным для актера стал 2003 год: его первый брак распался из-за его зависимостей, и он едва не умер из-за передозировки.

«Однажды после особенно зажигательной вечеринки я очнулся на полу в луже крови. Тогда я и сдался в лечебницу — тот я был самому себе противен. Даже я уже не находил ему оправданий», — Том Харди.

Харди старался тщательно скрывать свою зависимость от окружающих, но в конце концов все же потерял над ней контроль. По настоянию родителей он отправился в реабилитационный центр, но вовсе не для того, чтобы завязать. Актер мечтал лишь о возможности вновь употребить алкоголь и наркотики без риска уйти в запой. Однако спустя 28 дней реабилитации он осознал, что решить проблему можно, только если полностью отказаться от алкоголя и наркотиков.

С 2003 года актер ни разу не сорвался и теперь помогает другим людям побороть свои зависимости.

«Я не ценил жизнь до тех пор, пока чуть ее не потерял. Честно говоря, мне чертовски повезло. Любой опыт, который ставит тебя на грань смерти, оставит в твоей душе неизгладимый след. Тогда ты почувствуешь стыд, вину за все, что делал раньше. Это рецепт того, как освободиться от прошлого и вернуть в свою жизнь все хорошее, что могло бы у тебя быть», — объяснил свое решение Харди

По словам Харди, благодаря реабилитации и психотерапии он «умер и переродился», но это не значит, что трезвость далась ему просто. В первые годы он держался исключительно благодаря съемкам в кино. Будучи единственным ребенком в семье, он отчаянно хотел, чтобы родители им гордились, а актерство было единственным, что у него действительно хорошо получалось, поэтому он с головой ушел в работу.

Вернувшись в строй, он начал играть в театральных постановках. В том же 2003 году издание Evening Standart наградило его премией в номинации «Самый перспективный новичок» за роли в спектаклях «В Аравии мы все будем королями» и «Кровь». В 2004 году Харди появился в триллере «Слоеный торт», а в 2005 году вышло пять проектов с его участием, включая успешный мини-сериал «Королева-девственница». Затем последовали роли в картинах «Суини Тодд», «Жизнь задом наперед», «Запрещенный прием».

Расцвет карьеры актера пришелся на 2008 год, когда вышли сразу два громких проекта с его участием, — гангстерская комедия Гая Ричи «Рок-н-рольщик» и криминальная драма «Бронсон». Закрепил успех он лентами «Грозовой перевал», «Начало», «Воин», «Шпион, выйди вон!» и «Легенда».

Режиссеры поняли, что Харди особенно удаются роли психов и плохих парней, потому в 2012 году режиссер Кристофер Нолан предложил ему перевоплотиться в суперзлодея Бэйна — антагониста Бэтмена в блокбастере «Темный рыцарь: возрождение легенды», а Джордж Миллер пригласил стать новым Безумным Максом в одноименной культовой франшизе. В злодейской копилке у актера также значатся роли антигероя Венома и противника Леонардо Ди Каприо в драме «Выживший». За последнюю Харди, кстати, удостоился своей единственной номинации на премию «Оскар».

«Мне нравится играть персонажей с многослойными характерами или даже с расстройствами личности по одной простой причине. Я вообще-то очень жадный человек. Поэтому мне всегда хочется иметь как можно больше вариантов действий. Мне нравится вызов, но еще больше нравится, когда мне дают простор для работы», — Том Харди

Приверженец метода Станиславского

За каждой ролью Харди стоит огромная работа. Все проекты, в которых он снимается, требуют серьезной физической подготовки, и он, как и другой голливудский мастер перевоплощений Кристиан Бэйл, регулярно экспериментировал с собственным весом, чтобы точнее сыграть своих персонажей.

«Харди не просто играет, он словно мутирует. Уровень его мастерства можно сравнить с блестящей игрой молодого Роберта Де Ниро», — оценила его работу критик издания News Of The World Робби Коллин

Чтобы достоверно изобразить самого опасного заключенного Великобритании Чарльза Бронсона, актер изменился до неузнаваемости, набрав, около 20 килограммов веса, а заодно регулярно общался с самим Бронсоном по телефону и лично, чтобы лучше его понять.

Набирал вес он и для ленты «Воин», только на сей раз ему пришлось работать над наращиванием мышечной массы. Помимо тренировок, Харди придерживался высокобелковой спортивной диеты, «целыми днями ел только курицу и брокколи» и полностью исключил сладости. В результате к началу съемок он набрал 12 килограммов качественной массы мышц и сбросил 15 процентов жира. Позднее в одном из интервью Харди сравнил свою подготовку к ролям в двух значимых для него проектах:

«Для «Воина» мне приходилось тратить два часа в день на тренировки по боксу, два часа — на тайский бокс, два часа — на джиу-джитсу, два часа на хореографию и два часа — на работу с весами. И так каждый день в течение трех месяцев. Стать Бронсоном было куда легче. Я просто ел шоколад и пиццу, играл в Xbox, побрился налысо и отрастил усы», — Том Харди.

Требовали от Харди полной самоотдачи и другие роли. Для роли Бэйна ему вновь пришлось качаться с удвоенной силой, чтобы набрать 15 килограммов. На сей раз он наращивал мышечную массу под контролем персонального тренера. Подробности программы тренировок держатся в секрете, однако эксперты сходятся во мнении, что Том тренировался по системе «5 на 5», включающей выполнение пятерки сетов, состоящих из пяти повторений за подход. Перерывы между подходами довольно продолжительные — от двух до четырех минут.

Для «Безумного Макса» Харди часами оттачивал водительское мастерство, а для роли «Венома» и вовсе рискнул здоровьем. На съемочной площадке он так сильно повредил колено, что ему потребовалось две операции. Подробности происшествия актер не разглашает, но, судя по всему, травма была серьезной. Врачи настаивали на длительной реабилитации, но Харди, наплевав на их рекомендации, спустя восемь недель вернулся к работе. Сейчас актер относится к произошедшему с юмором, заявляя, что по крайней мере «позаботился о том, чтобы оставаться в хорошей форме».

Харди признается, что при создании характеров своих персонажей часто черпает вдохновение из своего темного прошлого. Актеру льстит, что люди настолько верят его игре, что и его самого считают немного сумасшедшим и опасным. Но при этом он не устает напоминать, что в реальности он совсем «не Бэйн и не темная личность».

«В жизни я крайне сдержанный человек, но понимаю, почему некоторые люди меня боятся. Правда, стоит им однажды со мной пообщаться, они понимают, что я не имею ничего общего с этими маньяками, которых играю», — Том Харди

Счастье за семью замками

Свою личную жизнь Харди обсуждает мало и неохотно, поэтому в прессе долгое время курсировали слухи о его романах с партнершами по съемочной площадке. При этом достоверно известно лишь то, что актер был женат дважды и воспитывает троих детей.

Первой избранницей Тома стала Сара Уорд. Ему было 22 года, когда он безумно влюбился в молодую писательницу. Спустя три недели после знакомства он набил на груди татуировку с именем избранницы и сделал ей предложение руки и сердца.

Поначалу семейная жизнь пары была практически идеальной: супруги души друг в друге не чаяли и понимали друг друга с полуслова. Но спустя год эйфория прошла. Уорд пять лет пыталась помочь Харди справиться с зависимостями, но в конце концов устала и в 2004 году подала на развод.

После этого актер закрутил роман с актрисой Линдой Парк, а затем — с ассистентом режиссера Рейчел Спид, которая родила от него сына Луи. Но и на этот раз что-то пошло не так. В одном из интервью Харди признался, что сначала пытался сохранить эти отношения ради сына, но понял, что расставание будет лучшим решением.

«Я старался сохранить семью, но потом понял, что для нас с Рэйчел быть вместе — ошибка. Пришлось набраться смелости и сказать: «Не думаю, что это моя жизнь». Но Луи был послан мне Богом», — Том Харди.

Несмотря на несложившиеся отношения, актер активно участвует в жизни сына, при возможности берет его с собой на съемки и в путешествия.

В 2009 году Харди на съемках «Грозового перевала» познакомился с британской актрисой Шарлоттой Райли. В то время у них были разные взгляды на жизнь, но актер уверенно заявил, что готов ждать возлюбленную столько, сколько потребуется. Со временем Райли решила дать ему шанс.

В том же году актер сделал Райли предложение, но вскоре после объявления о грядущем бракосочетании она по неизвестной общественности причине решила разорвать помолвку. Харди тяжело переживал это расставание, но сдаваться не планировал и решил вернуть невесту.

В итоге в 2014 году они все-таки поженились. Тайная церемония прошла во Франции. Спустя год у них родился первый ребенок, спустя некоторое время — еще один.

Супруги стараются скрывать личную жизнь, поскольку уверены, что она не должна становиться достоянием общественности. Харди признает, что брак положительно сказался на его ментальном здоровье. Он не устает восхищаться добротой жены и ее чистым сердцем, она же, в свою очередь, постоянно поддерживает его. Актер уверяет, что даже не думает о возвращении к старым привычкам.

«Я действительно заглянул в бездну. И довольно долго в нее смотрел. Теперь бездна иногда, возможно, выглядывает из меня — по Ницше», — Том Харди.

Поборов зависимости, актер понял, что жаждет лишь одного — спокойной жизни в собственном доме за пределами Лондона в окружении семьи и любимых собак. Харди признается, что совершенно не скучает по прежнему хаосу. Из интервью в интервью актер со смехом повторяет: