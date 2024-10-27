Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер за две недели до 49-летия

В автокатастрофе погиб актер Максим Шпаковский, известный зрителям по сериалу «Сваты». Ему было 48 лет.

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Информацию о смерти артиста подтвердили в Русском драматическом театре Черноморского флота имени Бориса Лавренева.

«Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет», — говорится в некрологе театра на странице в VK.

О том, что Шпаковский попал в аварию в ночь на 25 октября, стало известно только сейчас. Ему оказали первую помощь на месте ДТП и госпитализировали, однако в полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Максим Шпаковский родился в Севастополе и являлся выпускником Севастопольского филиала Ярославского государственного театрального института. Многие годы служил в Русском драматическом театре Черноморского флота имени Бориса Лавренева.

В его фильмографии более 50 работ, самая известная из его ролей - бандит в сериале «Сваты-4». Шпаковский также играл в проектах «Исаев», «Сармат», «Обитаемый остров», «Ялта-45» и других.

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