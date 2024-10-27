«Я понимаю, почему его любили»: актер Шейнин о таланте Караченцова

Актера Николая Караченцова любили, потому что из него лучилась теплота, рассказал NEWS.ru народный артист РФ Алексей Шейнин, вспоминая о совместной работе с легендой кино и театра. Шейнин назвал Караченцова человеком солнца и отметил, что был знаком с ним с молодости.

Николай Караченцов... Так странно говорить о нем в прошедшем времени. Это был человек солнца. Мы с ним были знакомы давно, еще когда были совсем молодыми и он еще так не звучал. Еще не было Тиля Уленшпигеля, не было «Старшего сына», я работал в театре комедии в Ленинграде. А потом у нас были две общие картины: Александра Муратова «Криминальный квартет» и длинный сериал «На углу, у Патриарших». Он был удивителен и как человек, и как партнер. Было великое счастье работать с ним в паре, он был очень чуткий, очень нервный, очень внимательный и бесконечно талантливый, — признался артист.

По его словам, слово «звездность» никак не подходило Караченцову. Он не чувствовал себя звездой, хотя понимал, что его все знают, уточнил Шейнин. Он поделился историей о том, как сотрудник ГАИ отдал актеру «салют» и пропустил его автомобиль. Сам Караченцов считал это напускным.

На самом деле сейчас его очень не хватает. Моя жена-француженка девять раз смотрела «Юнону и Авось», и каждый раз, когда он пел, у нее выступали слезы, она плакала и говорила, что во Франции такого актера трудно найти. Я понимаю, почему его любили. Его любили, потому что из него лучилась теплота. Когда однажды мы встретились с ним на гастролях, он пригласил меня на концерт, и я видел, он на сцене отдавал столько энергии в зал, которая возвращалась к нему теплом и любовью. Я увидел, как надо работать для зрителя. Могу говорить о нем бесконечно, — добавил актер.

Однажды знаменитости ехали в купе, к ним набилось много народу, и в центре внимания был Николай. Шейнин вспомнил, как он рассказывал анекдоты, смешные случаи и они даже не заметили, как прошла ночь. Артисты не чувствовали усталости, были бодры, потому что с ними был Николай Караченцов. Шейнин подчеркнул, что вспоминает о нем не просто с любовью, но и почтением.

Это было здорово — время Николая Караченцова, — заключил актер.

Николай Караченцов мог бы отметить 80-летний юбилей 27 октября. Артиста не стало в 2018 году. Он умер за день до своего 74-летия.

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