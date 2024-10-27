Умер актер Дэвид Харрис, звезда культового фильма «Воины»

Ушел из жизни Дэвид Харрис, американский актер кино, сериалов, театра и продюсер.

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Харрис начал сниматься в 1970-х. Фильмография - под 60 пунктов. Красной строкой в ней идет криминальный боевик 1979 года Уолтера Хилла "Воины". В культовой ленте о молодежных бандах Нью-Йорка у Харриса одна из главных ролей.

Некролог артиста появился сегодня в The New York Times. Как сообщила дочь Харриса, тот умер у себя дома в пятницу в Нью-Йорке в возрасте 75 лет от рака.

Дэвид Доминик Харрис родился в 1949 году. Первая роль на экране - в 1976-м, в картине "Судья Хортон и парни из Стоттсборо". Проект был номинирован на две "Эмми".

Далее - "Блюз Хилл-стрит", оригинальные "Уравнитель" и "Секретный агент Макгайвер", "Полиция Нью-Йорка", "Закон и порядок", "Скорая помощь", "Частный детектив Майк Хаммер", "Элементарно".