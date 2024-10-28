Хоакину Фениксу — 50 лет. Как он стал лучшим актером современного Голливуда?

28 октября исполняется 50 лет Хоакину Фениксу — одному из самых удивительных американских актеров нашего времени. Феникс не раз доказывал, что ему по плечу любые роли — от римского императора до психопатов всех мастей. «Лента.ру» рассказывает о лучших ролях и отважных экспериментах, которыми наполнен путь главного Джокера современного кино.

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Римский император, живущий с мамой грузный ветеран спецназа, влюбленный в голос из компьютера усатый айтишник, Наполеон — легче всего такой набор персонажей представить в палатах небольшого дурдома. Однако так же эффективно они уживаются в фильмографии Хоакина Феникса — наряду с сутенером, моряком, пожарным, Джонни Кэшем и, конечно, Джокером. Одни идут в актерскую профессию, чтобы много зарабатывать, купаться в народной любви и позировать перед камерами, другие — чтобы прожить как можно больше разнообразных жизней.

Феникс терпеть не может интервью и пресс-конференции, а еще он может отказаться от проекта, который сам же придумал, — прямо накануне съемок. Так случилось совсем недавно с новым фильмом Тодда Хейнса («Бархатная золотая жила», «Май декабрь»). Этот случай спровоцировал небольшую волну воспоминаний о схожем поведении Хоакина. Однако до какого-то серьезного осуждения дело так и не дошло. В конце концов, никто уже давно не сомневается, что Феникс человек непростого нрава, да и любят его не за это.

Десятилетиями Феникс дарит публике бесценный опыт, позволяя наблюдать за невероятными экранными перевоплощениями.

Актеры типа Филипа Сеймура Хоффмана (с Хоакином они вместе работали на «Мастере») всегда оставляли метод за кадром. В случае с Фениксом зритель, напротив, всегда в праве рассчитывать на то, что по цене билета увидит гораздо больше. Для роли Джонни Кэша в «Переступить черту» он не только научился играть на гитаре, но и как следует запил — после окончания съемок пришлось лечь в рехаб. Этот опыт сам Феникс называет одним из лучших в жизни, а к алкоголю с тех пор не прикасается. Для роли Христа в «Марии Магдалине» он не только изучил четыре Евангелия, но и сбросил вес. Для «Мастера» поставил на зубы скобы, сковывающие мимические мышцы при улыбке — кривая ухмылка его героя Фредди Куэйла получилась действительно незабываемой. И наконец, готовясь к «Джокеру», он не только довел себя до физического изнеможения, но и оказался на грани реальной потери рассудка — все это видно на экране и производит даже большее впечатление, чем опирающиеся на телесную трансформацию перевоплощения коллег вроде Кристиана Бейла.

Причем если над Леонардо Ди Каприо, годами изводившего себя ради ускользающего «Оскара», было принято подшучивать, подвиги Феникса вызывают только восхищение. Он демонстративно пренебрежительно относится к наградам — будь то «Оскар», «Золотой глобус» или каннский актерский приз за роль в «Тебя никогда здесь не было». На церемонию закрытия фестиваля он без задней мысли явился в кедах, поскольку на сцену подниматься не планировал. Зато с восторгом рассказывал, что режиссер Линн Рэмси прислала ему аудиозапись взрывающихся фейерверков как образец того, что звучит в голове у героя. Именно тесный контакт с постановщиками является определяющим принципом работы Феникса над каждой ролью: по этой причине он сторонится студийных блокбастеров, где способ существования в кадре могут диктовать продюсеры.

У яростного неприятия образа селебрити есть очевидные, хорошо известные истоки.

31 октября 1993 года фактически на руках Хоакина от передозировки умер его брат Ривер Феникс — один из самых многообещающих актеров девяностых. Трагедия разразилась во время вечеринки в честь Хеллоуина в принадлежащем Джонни Деппу клубе The Viper Room. Джонни выступал на сцене, Риверу стало плохо, охрана вытолкала его на улицу, и вызванная Хоакином скорая не сумела спасти 23-летнего актера. Шумиха помешала семье пережить трагедию и очевидно заставила актера сделать выводы насчет прессы и публичности вообще. На год он ушел из профессии и вместе с семьей уехал в Коста-Рику.

По словам Хоакина, между ним и Ривером никогда не было конкуренции, он никогда не чувствовал себя в тени брата, популярность которого росла по экспоненте. Более того, незадолго до смерти Ривер сказал ему, что уверен — Хоакин станет куда более известным актером.

В 1995 году на экраны вышел фильм Гаса Ван Сента «Умереть во имя», после которого Хоакин Феникс моментально стал звездой. До этого он уже появлялся на экране, дебютировав и вовсе в 8 лет в компании брата в сериале «Семь невест для семи братьев». После «Умереть во имя» стало ясно, что все предыдущие работы были лишь подготовкой. Роль юного раздолбая Джимми Эммета, которого совращает пробивная героиня Николь Кидман, подарила Фениксу не только первую постельную сцену, но и настоящее признание. Уже в 20 он продемонстрировал вкус к перевоплощению и умение быть непредсказуемым.

Ну а пять лет спустя на пороге нового тысячелетия Хоакин сыграл императора Коммода в «Гладиаторе» Ридли Скотта. Скепсис по отношению к студийным проектам в данном случае был побежден благодаря авторитету и крутому нраву постановщика. Для этой роли Феникс начал набирать вес, чтобы сделать воцарившегося Коммода более тучным, однако не согласовал эксперимент и был вынужден вернуться в первоначальную форму, по которой шились костюмы. За роль Коммода он получил первую номинацию на «Оскар» и утвердился в качестве одной из самых ярких и независимых звезд американского кино.

С этого момента под него уже писались сценарии — например, для «Таинственного леса» М. Найта Шьямалана, а в 2005-м он сыграл Джонни Кэша в «Переступить черту» Джеймса Мэнголда. И, конечно, никто не мог предположить, что всего через три года, перед выходом одного из лучших своих фильмов «Любовники» Джеймса Грэя, Феникс заявит о завершении актерской карьеры. Следующий год жизни артиста подробно зафиксирован Кейси Аффлеком в «Я все еще здесь». К моменту выхода картины на экраны стало известно, что уход из кино и попытки стать рэпером — придуманный Фениксом и Аффлеком пранк, разыгранный, впрочем, практически на полном серьезе.

Визит косматого обрюзгшего Хоакина на шоу Дэвида Леттермана стал, в частности, одним из самых неловких эпизодов в новейшей истории телевидения.

В момент выхода «Я все еще здесь» был принят без восторга, но сегодня фильм смотрится великолепно — в том числе благодаря тому, что на роль продюсера своего альбома Феникс приглашает Пи Дидди. Если же говорить серьезно, то картина документирует увлекательный эксперимент, в рамках которого герой вживается в роль Хоакина Феникса. Фильм — нечто среднее между сеансом автопсихоанализа и репортажем из мастерской, наблюдать за которым смешно, страшно и не всегда приятно. Хоакин всегда говорил, что его личный опыт не играет никакого значения, когда он готовится к роли. «Я все еще здесь» — редчайший случай, когда роль основана именно на личном опыте актера, который никогда не хотел сыграть самого себя.

Очищающий психоаналитический эффект очевиден — следом за фильмом-розыгрышем Феникс привел себя в порядок и создал несколько лучших образов в карьере.

Это и два фильма с Полом Томасом Андерсоном («Мастер» и особенно «Врожденный порок»), и «Она» Спайка Джоунзи — картина, позволившая Хоакину два часа существовать в близком его актерскому существу формате телеспектакля. На этом кино он также познакомился со своей будущей женой Руни Марой, хотя роман начался спустя три года дружбы и переписки по электронной почте.

Следующей вершиной стал «Джокер», эксцентрическая вспышка которого затмила и «Наполеона», и «Все страхи Бо».

Артур Флек из «Джокера» — если не лучшая, то уж точно главная роль в карьере Феникса. Сквозь каждую работу Хоакина просвечивал маниакальный Арлекин, которому вечно тесно в заданных рамках. Отсюда происходит и фирменная экзальтация, выход за пределы экранной достоверности. В фильмах, снятых после «Джокера», этих элементов очевидно стало меньше, а эксперименты над внешностью уступили место менее очевидным способам достижения актерских целей. Свидетельство тому — скромная работа в картине «Камон Камон», где прежнего неистового Феникса узнать практически невозможно. Да и «Все страхи Бо», при всей кринжовой сюрреалистичности, тоже предъявили нового Хоакина, который научился скрывать от публики свои профессиональные усилия.

Пятидесятилетие Хоакин Феникс встречает в ореоле катастрофического провала второго «Джокера» и скандала с Тоддом Хейнсом. Однако кажется, что актера все это не заботит. Артур Флек из «Безумия на двоих» это безусловно очередная вершина в галерее его ролей — перезагрузка базового образа из первого фильма, выполненная тонко и точно. Едва ли не впервые Феникс на экране будто бы совсем не играет, а это высшая степень актерского мастерства. И кажется, что лучшие работы у по-прежнему бескомпромиссного, красиво поседевшего, ставшего мужем и отцом двоих детей (старшего назвали Ривер) Хоакина еще впереди.