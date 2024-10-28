Признался в любви к РФ и отменил поездку в Киев. Как живет Бурак Озчивит

Турецкий актер Бурак Озчивит обрел популярность благодаря ролям в сериалах «Великолепный век» и «Черная любовь». Какие известны последние новости о его карьере и личной жизни, что его связывает с Россией?

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Что известно о личной жизни Озчивита

В 2015 году Бурак Озчивит начал встречаться с актрисой Фахрие Эвджен, вместе с которой снимался в сериалах «Королек — птичка певчая» и «Любовь похожа на тебя». Спустя два года они обручились в Германии, а в июне 2017 года сыграли свадьбу в Стамбуле. Пара воспитывает двух сыновей — Карана и Керема.

«У меня не так много свободного времени, но все время после съемок я посвящаю своей семье, детям и близким. Быть семьей — одна из самых важных вещей в мире. Моя самая большая ценность в жизни — это моя семья. Я горжусь ими», — отмечал актер.

Как Озчивит отзывается о России

Бурак Озчивит неоднократно бывал в России. В феврале 2024 года он стал специальным гостем на киноконцерте в Москве «Музыка турецких сериалов» и принял участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. На пресс-конференции актер заявил, что только в России получает положительные эмоции.

«Я много раз приезжал в Россию еще 14-18 лет назад, когда работал моделью. За последние 10 лет замечаю колоссальные изменения! Остались прежними любовь и энергетика русских людей. Мне кажется, я всегда буду с Россией», — отметил он.

Актер признался, что хотел бы принять участие в российской адаптации какого-нибудь турецкого сериала.

«Я бы хотел, чтобы какой-то проект с моим участием пересняли в России. Мне кажется, для этого подошла бы "Черная любовь"», — отметил Озчивит.

Вдобавок он выразил надежду, что ему удастся в будущем устроить личную выставку картин в России. Актер окончил факультет искусств по направлению «живопись».

Как на Украине отреагировали на визит Озчивита в Россию

После визита турецкого актера в Россию украинский «24 канал» назвал Бурака Озчивита «предателем Украины», напомнив об его интервью журналистке Екатерине Осадчей в 2014 году, в котором он говорил о готовности посетить Киев.

«Мир чрезвычайно важен. Мы должны делиться хорошим. Быть братьями, быть друг с другом. Даст Бог, скоро мы получим хорошие новости с Украины... Сейчас мне интересно посетить Украину. Как будет возможность, это одно из первых мест, куда бы я хотел съездить», — процитировал слова актера украинский канал.

Почему Озчивит отменил поездку в Киев — неизвестно.

Чем сейчас занимается Озчивит

Бурак Озчивит в 39 лет продолжает творческую деятельность. В августе он вновь посетил Россию ради участия в съемках новогодней комедии «Елки-11», где сыграл самого себя. Картина выйдет в прокат 19 декабря.

«Когда мне предложили сняться в этом фильме, я сразу согласился. Россия — наш сосед, я восхищаюсь культурой и искусством этой страны, поэтому был рад принять предложение. Но из-за своего плотного графика я не смог вырваться надолго, у меня совсем небольшая роль. Очень надеюсь, что этот раз не будет последним и следующая роль будет серьезнее», — рассказал Озчивит ТАСС.

Помимо съемок в кино, он продолжает выступления в России в рамках концерта «Музыка турецких сериалов». В частности, в сентябре актер вышел на сцену в Сочи, а в октябре — в Санкт-Петербурге.