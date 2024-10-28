Пять легендарных кинопар, которые встречались в жизни

Эти пары напоминают о том, что реальная жизнь может быть не менее насыщенной и драматичной, чем сюжет любого фильма.

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Знаменитые фильмы порой становятся настоящими аренами для искренних чувств. Вот пять примеров экранных пар, которые перенесли свои романтические отношения в реальную жизнь, демонстрируя, как сильно может переплетаться кино и реальность.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт — Белла и Эдвард из «Сумерек»

Паттинсон и Стюарт познакомились в процессе съемок знакового для поколения фильма «Сумерки». Изначально пресса ставила под сомнение искренность их чувств, подозревая пару в попытке пиариться. Однако вскоре стало очевидно, что их чувства были настоящими. Стюарт даже делилась планами о замужестве с Паттинсоном. На момент их знакомства ей было 18, а ему — 22. Но юношеские чувства быстро сменились на трагедию, когда в прессе появились слухи о неверности Стюарт, имеющей связь с режиссёром Рупертом Сандерсом. Разрыв был тяжелым, и хотя они пытались наладить отношения, их роман окончательно затих после завершения съемок.

Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс — Ной и Эллисон из «Дневника памяти»

Роман между Гослингом и Макадамс, которым довелось сыграть одну из самых известных пар в романтическом кино «Дневник памяти», ознаменовался чередой конфликтов на съемочной площадке. Пара часто ссорилась, и Гослинг даже рассматривал возможность замены Макадамс. Но после выхода фильма между актерами разгорелся бурный роман. Несмотря на токсичность их экранных отношений, фактическая связь оказалась искренней, хотя и непростой.

Джонни Депп и Вайнона Райдер — Ким и Эдвард из «Эдвард Руки-ножницы»

Вайнона Райдер и Джонни Депп встретились, когда ей было только 17. Депп сразу привлек ее внимание своей застенчивостью. После успеха «Битлджуса» их совместное участие в «Эдвард Руки-ножницы» стало кульминацией романтических отношений. Несмотря на то что фильм рассказывал о трагической любви, жизнь между актерами сложилась не менее драматично. Постоянное внимание прессы и обвинения в неверности в конечном итоге привели к разрыву, хотя между ними сохранилась дружба.

Николь Кидман и Том Круз — Билл и Элис из «С широко закрытыми глазами»

Кидман и Круз были одной из самых известных пар Голливуда на протяжении десяти лет. Их отношения начались на съемках «Дни грома», после чего Круз развелся и сделал Кидман предложение. Однако их совместная работа у Стэнли Кубрика в «С широко закрытыми глазами» поставила под сомнение их отношения. Отсутствие взаимопонимания и непростые темы, обсуждаемые в фильме, лишь усугубили кризис. По словам Кидман, она жаждала свободы, так как Круз слишком контролировал её жизнь.

Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон — Клеопатра и Марк Антоний из «Клеопатры»

Тейлор и Бёртон познакомились на съемках «Клеопатры», где их отношения закрутились не только на экране, но и за его пределами. Этот обаятельный британец и неприступная красавица стали настоящими символами страстной любви, однако их роман был полон перерывов и возвратов. Они использовали свои отношения, чтобы привлекать внимание прессы, что со временем оказало негативное влияние на их связь. Умеренная комедия и драма привели к расставанию, когда финансовые проблемы и алкогольная зависимость Бёртона разрушили их отношения.