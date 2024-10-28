Тимоти Шаламе неожиданно появился на конкурсе своих двойников

Актер Тимоти Шаламе неожиданно для всех появился на конкурсе своих двойников в Вашингтон-Сквер парке в Нью-Йорке. В Сети опубликовано видео этого момента - артист подходит к одному из претендентов во время импровизированной фотосессии, его моментально узнают и приветствуют громкими криками.

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Конкурс был многолюдным, победителя выбирали зрители: он получил символическое вознаграждение в 50 долларов, пишет The Guardian. Участники в основном были одеты в каждодневном стиле актера, но некоторые выбрали костюмы Вилли Вонки или Пола Атрейдеса. Двойников также спрашивали о планах на будущее с Кайли Дженнер, задавали вопросы на французском и прочее. Самым похожим на Шаламе признали Майлза Митчелла, старшекурсника со Стэйтен-Айленда.

Полиции, впрочем, не слишком понравилось собрание и они требовали от толпы разойтись, один участник встречи был арестован. Также организаторам выписали штраф в размере 500 долларов за "неразрешенный конкурс костюмов".