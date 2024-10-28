Умерла актриса Лили Ли

Ушла из жизни Лили Ли, китайская гонконгская актриса, мастер боевых искусств, звезда комедийной антологии "Безумный секс" и экранная партнерша Джеки Чана. В частности, она работа с ним на классической жанровой ленте "Молодой мастер".

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Ли начала сниматься еще подростком - в 14 лет, в ее фильмографии - более сотни проектов. Карьеру Ли завершила в 2020-м.

Некролог появился на портале Stheadline.com, причиной смерти легенды назван рак.

Ли родилась в Гонконге в 1950-м. В 11 лет начала изучать боевые искусства, а также современные и классические танцы и балет. В 1966-м, через два года после своего экранного дебюта, подписала эксклюзивный контакт с компанией SH - старейшим и крупнейшим кинопроизводством Гонконга. Первую большую роль получила в 1970-м.

В писке Ли - "Принцесса железного веера", "Четыре всадника", "Шестеро убийц", "Удивительный фехтовальщик", "Железный телохранитель", "Смертельные ножи", "Конкуренты кунг-фу", "Друзья" (боевик Чена Че 1974-го), дилогия "Черная магия", культовый нишевый хоррор "Масляный маньяк", "Палачи из Шаолиня", "Шаолиньский богомол" и еще десятки картин.