Кинокритик высказался об актерских способностях Александра Реввы

Комик Александр Ревва уже несколько лет не только поет и показывает юмористические миниатюры, но и снимается в кино. Недавно он получил новую главную роль в сериале «Ждун». При этом у артиста до сих пор нет актерского образования. В беседе с порталом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков рассказал, почему Ревву так любят звать в свои проекты режиссеры.

© Passion.ru

Эксперт в области кино отметил, что у Александра есть талант к перевоплощениям. И почти все роли, что он играет, как раз связаны с этим. А актерского образования нет у многих звезд, и это им не мешает.

«Александр Ревва выступает на сцене, поет, в разных образах предстает, поэтому опыт у него богатый в плане перевоплощений. Да, он комедийный артист, все его роли несерьезные. И тем не менее. Так что я бы не говорил о том, что у Реввы нет актерского образования. Да много, у кого его нет. Напомню, что Саша Бортич до сих пор не имеет образования. Так что, я думаю, что и у Александра все нормально», - поделился кинокритик.

Александр Голубчиков подчеркнул, что в кино снимают многих известных людей, которые не являются актерами. Главное, что они подходят по типажу. Также ответом на вопрос, почему Ревве дают главные роли, является его популярность.

«Актерские способности у него… ну, в меру. Он органичен в своих ролях. В комедийном плане он ярко себя презентует. Я думаю, что именно это является причиной, почему его приглашают в проекты режиссеры. Кроме всего прочего, конечно, у Александра Реввы громкое имя, способное привлечь в кинотеатры аудиторию», - заявил Голубчиков.

Каким будет Александр в сериале «Ждун», пока неизвестно. Кинокритик предположил, что это будет эксцентричный проект, и в него Ревва хорошо впишется.

Ранее кинокритик высказался о карьере актера Юры Борисова.